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Будущее нашей страны рождается в роддомах, а не только в кабинетах чиновников – Геннадий Давыдько
Новости Беларуси. Подарки и поздравления принимают белорусские женщины, которые стали мамами в День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только в Минске под марш парадных расчётов и залпы салюта на свет появились 48 малышей. 5 июля в гости к ним заглянули представители «Белой Руси», парламентарии и чиновники. В подарок маленьким белорусам – комплекты постельного белья для новорожденных.
Одна из самых добрых и трогательных акций прошла в нескольких столичных роддомах, а также в научно-практическом центре «Мать и дитя».
Анастасия Корзюк:
Ольга Шклянник:
Геннадий Давыдько, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель РОО «Белая Русь»:
Добрая традиция поздравлять женщин, чей личный праздник совпал с государственным, зародилась ещё в 2009 году. За 9 лет подарки от «Белой Руси» получили почти три тысячи молодых мам. Одна из самых трогательных акций пройдёт в родильных домах многих городов.
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Новости Беларуси. Подарки и поздравления принимают белорусские женщины, которые стали мамами в День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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