Пляжный вариант: хэтчбек Fiat 500 переделали в пикап с открытым кузовом

Летом 1958 года на свет появилась первая, по сути, спецверсия легендарного Fiat 500 — прогулочный кабриолет Fiat 500 Jolly, получивший у итальянцев прозвище Spiaggina («пляжный» в переводе). 60-летие той машинки стало для Fiat поводом для создания необычного пикапа-родстера на основе нынешней «пятисотки».





Необычный шоу-кар так и называется — Fiat 500 Spiaggina. Подготовлен он при участии кузовных ателье Garage Italia и Pininfarina. Задний ряд сидений разработчики убрали — вместо него оборудован грузовой отсек, пол которого устлан деревом. Предусмотрен даже встроенный душ (чтобы смыть пляжный песок), спереди раздельные сиденья уступили место двухместному дивану с отделкой кожей, обработанной водоотталкивающей пропиткой.





Из прочих особенностей Fiat 500 Spiaggina — дуга безопасности и заниженное по сравнению с исходным 500C лобовое стекло (предусмотрен вариант и без оного, с небольшим дефлектором).





Несмотря на то, что пока 500 Spiaggina это концепт, итальянцы уже готовы принимать заказы от заинтересованных клиентов. Переделкой Fiat 500C в открытый пикап займется Garage Italia, о ее стоимости информации пока нет.