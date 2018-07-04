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Пляжный вариант: хэтчбек Fiat 500 переделали в пикап с открытым кузовом

05.07.2018 15:50 — Разное | Tut.by  
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Летом 1958 года на свет появилась первая, по сути, спецверсия легендарного Fiat 500 — прогулочный кабриолет Fiat 500 Jolly, получивший у итальянцев прозвище Spiaggina («пляжный» в переводе). 60-летие той машинки стало для Fiat поводом для создания необычного пикапа-родстера на основе нынешней «пятисотки».


Необычный шоу-кар так и называется — Fiat 500 Spiaggina. Подготовлен он при участии кузовных ателье Garage Italia и Pininfarina. Задний ряд сидений разработчики убрали — вместо него оборудован грузовой отсек, пол которого устлан деревом. Предусмотрен даже встроенный душ (чтобы смыть пляжный песок), спереди раздельные сиденья уступили место двухместному дивану с отделкой кожей, обработанной водоотталкивающей пропиткой.


Из прочих особенностей Fiat 500 Spiaggina — дуга безопасности и заниженное по сравнению с исходным 500C лобовое стекло (предусмотрен вариант и без оного, с небольшим дефлектором).


Несмотря на то, что пока 500 Spiaggina это концепт, итальянцы уже готовы принимать заказы от заинтересованных клиентов. Переделкой Fiat 500C в открытый пикап займется Garage Italia, о ее стоимости информации пока нет.

 
 
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Переделкой Fiat 500C в открытый пикап займется Garage Italia, о ее стоимости информации пока нет.
 
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