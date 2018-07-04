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Белорусы смогут путешествовать в Китай без визы с 10 августа
05.07.2018 16:10 — Разное | Аргументы и факты
Как сообщил в своем твиттер-аккаунте посол Беларуси в КНР Кирилл РУДЫЙ, с 10 августа 2018 года вступает в силу соглашение о взаимном безвизовом режиме между Беларусью и Китаем. Посол подтвердил, что белорусская и китайская стороны уже ратифицировали соглашение.
Напомним, межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов было заключено 10 июня 2018 года в Циндао во время рабочего визита президента Беларуси в Китай.
Согласно договоренности белорусы смогут находиться в Китае без визы до 30 дней во время одной поездки, но не более 90 дней в году. Такое же правило будет действовать и для китайских граждан.
Безвизовый режим подразумевает частные и туристические поездки, бизнес-командировки. Если человек захочет оставаться в стране более 30 дней, учиться или работать в Китае, то получать специальную визу все равно придется.
Отметим, что Беларусь – одна из трех стран мира, у которой установлен 90-дневный безвизовый режим с Китаем. Ранее такое право было предоставлено китайской стороной гражданам Боснии и Герцеговины и Сан-Марино.
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С 10 августа вступает в силу соглашение о безвизовом режиме между двумя странами.
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