Белорусы смогут путешествовать в Китай без визы с 10 августа

Как сообщил в своем твиттер-аккаунте посол Беларуси в КНР Кирилл РУДЫЙ, с 10 августа 2018 года вступает в силу соглашение о взаимном безвизовом режиме между Беларусью и Китаем. Посол подтвердил, что белорусская и китайская стороны уже ратифицировали соглашение.

С 10 августа 2018 года вступает в силу соглашение о взаимном 30-дневном безвизовом режиме между Беларусью и Китаем. pic.twitter.com/qx3dFG5oAT — Кирилл Рудый (@kvrudy) 5 июля 2018 г.

Напомним, межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов было заключено 10 июня 2018 года в Циндао во время рабочего визита президента Беларуси в Китай.

Согласно договоренности белорусы смогут находиться в Китае без визы до 30 дней во время одной поездки, но не более 90 дней в году. Такое же правило будет действовать и для китайских граждан.

Безвизовый режим подразумевает частные и туристические поездки, бизнес-командировки. Если человек захочет оставаться в стране более 30 дней, учиться или работать в Китае, то получать специальную визу все равно придется.

Отметим, что Беларусь – одна из трех стран мира, у которой установлен 90-дневный безвизовый режим с Китаем. Ранее такое право было предоставлено китайской стороной гражданам Боснии и Герцеговины и Сан-Марино.