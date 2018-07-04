“Спокойствие, надежность, безопасность”





Под таким названием в рамках праздничных мероприятий сотрудники Вороновского отдела охраны провели акцию по популяризации службы в органах внутренних дел. В парке была развернута интерактивная площадка, на которой они ознакамливали гостей и жителей района с деятельностью своего ведомства. Отдыхающим представилась прекрасная возможность не только получить консультацию профессионалов по подбору и установке охранных приборов в квартирах и на предприятиях, но и воочию познакомиться с приборами охранно-пожарной сигнализации, представленными на стендах. Многие проявили интерес к образцам современной техники, специальным средствам защиты, автотранспорту, находящимся на вооружении сотрудников охраны. Все желающие смогли примерить бронежилеты, шлемы, подержать резиновые палки, посидеть за рулем служебного автомобиля и сделать фото на память.











