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“Спокойствие, надежность, безопасность”

05.07.2018 — Разное | Вороновская газета  
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“Спокойствие, надежность, безопасность”

 

Под таким названием в рамках праздничных мероприятий сотрудники  Вороновского отдела охраны провели акцию по популяризации службы в органах внутренних дел. В парке была развернута интерактивная площадка, на которой они ознакамливали гостей и жителей района с деятельностью своего ведомства. Отдыхающим представилась прекрасная возможность не только получить консультацию профессионалов по подбору и установке охранных приборов в квартирах и на предприятиях, но и воочию познакомиться с приборами охранно-пожарной сигнализации, представленными на стендах. Многие проявили интерес к образцам современной техники, специальным средствам защиты, автотранспорту, находящимся на вооружении сотрудников охраны. Все желающие смогли примерить бронежилеты, шлемы, подержать резиновые палки, посидеть за рулем служебного автомобиля и сделать фото на память.


“Спокойствие, надежность, безопасность”


“Спокойствие, надежность, безопасность”

 
Теги: знакомства
 
 
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      Под таким названием в рамках праздничных мероприятий сотрудники  Вороновского отдела охраны провели акцию по популяризации службы в органах внутренних дел....
 
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