Сегодня малыши, которые родились 3 июля, и их мамы принимают подарки и поздравления.

В День Независимости в Минске появились на свет 48 детей, а по всей стране 181. Первый малыш в столице родился рано утром, а последних принимали уже под залпы салюта. Активисты общественного объединения «Белая Русь» навестили малышей (конечно же, с подарками).

Добавим, что тех, чей личный праздник совпал с государственным, «Белая Русь» поздравляет уже десятый год.