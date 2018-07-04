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Mercedes анонсировал электрический суперкар

05.07.2018 16:39 — Разное | Tut.by  
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Компания Mercedes-Benz представила скульптуру, дающую представление об электрическим суперкаре. Предполагается, что прототип будет представлен в августе на Конкурсе элегантности в американском Пеббл Бич, пишет Autonews.ru.


Одноместный конецт-кар, носящий рабочее название Aesthetics Progressive Luxury, дает отсылку к знаменитым гоночным автомобилям «Мерседеса» 1930-х годов, в том числе, к Mercedes-Benz W125. В 1938 году на этом автомобиле немецкий гонщик Рудольф Караччиола установил рекорд скорости на земле, разогнавшись на автобане между Франкфуртом и Дармштадтом до 427,9 км в час.

Предполагается, что Aesthetics Progressive Luxury оснастят электрической силовой установкой нового поколения, которая будет производительнее той, что использовалась на суперкаре SLS E-Cell. Такой автомобиль оснащался четырьмя электрическими двигателями суммарной мощностью 750 л.с. и батареями на 60 киловатт-часов.


Осенью на Парижском автосалоне состоится премьера нового электрического кроссовера Mercedes-Benz EQ C. Прототип такого автомобиля был оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 300 кВт (408 л.с.), расположенными на передней и задней оси.

Кроссовер способен ускоряться с места до 100 км/ч менее чем за пять секунд. Таким образом, динамические показатели электрокара близки к Mercedes-AMG GLC 43. Благодаря комплекту литий-ионных аккумуляторов емкостью 70 кВт-ч вседорожник может проехать без подзарядки до 500 километров.

 
 
Ссылка на источник 43
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Немецкая компания выпустит электрокар с дизайном знаменитых гоночных автомобилей 1930-х годов.
 
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