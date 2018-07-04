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Аналитик: новые iPhone выйдут в синем, оранжевом, красном и золотом цветах

05.07.2018 16:35 — Разное | Tut.by  
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Компания Apple в сентябре планирует представить три новые модели iPhone. Известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявляет, что смартфоны можно будет приобрести в новых цветах, пишет The Verge.


Увеличенный iPhone X Plus кроме белого и черного цветового исполнения получит «новый» золотой цвет. «Бюджетная» 6,1-дйюмовая версия будет доступна в сером, белом, синем, красном и оранжевом цветах.

Ранее такими «веселыми» цветами мог похвастаться лишь iPhone 5C, который был представлен в 2013 году, изготавливался из поликарбоната и выпускался в зеленом, синем, желтом, розовом и белом цветах.

Напомним: в этом году Apple, скорее всего, анонсирует три новые модели iPhone. Первая — обновление нынешнего iPhone X, вторая — увеличенный iPhone X Plus с OLED-экраном диагональю в 6,5 дюйма, третья — более бюджетный iPhone с экраном на 6,1 дюйма с IPS-матрицей. Всю тройку оснастят системой распознавания лиц пользователей Face ID.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Apple:

 
 
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