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«В кадре — читающая семья»
05.07.2018 — Разное | Савецкая вёска
Первомайская библиотека – филиал всегда приглашает к участию в массовых мероприятиях в различных конкурсах не только читателей-детей, но и их родителей, бабушек, дедушек, то есть всю семью, потому что именно в семье начинается первое знакомство с детской книгой, прививается любовь к чтению – важной составляющей гармоничного развития личности. Ведь если семья читающая, и книге в ней уделяется главное место, это прекрасно! Совместное чтение, разговор о прочитанном, не только сближает детей и родителей, но и оказывает большое влияние на характер ребенка, его нравственные качества. Чтобы привлечь внимание родителей к важности семейного чтения, появилась идея объявить фотоконкурс «В кадре – читающая семья», а у читателей появилась возможность запечатлеть приятные моменты совместного чтения на фото. Ведь семейные фотографии – это наша история, связующая нить времён…
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Первомайская библиотека – филиал всегда приглашает к участию в массовых мероприятиях в различных конкурсах не только читателей-детей, но и их родителей,...
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