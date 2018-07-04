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Федерация профсоюзов Беларуси объявила народный фотоконкурс «Радзіма», посвященный Году малой родины
05.07.2018 — Разное | Чачэрскi веснiк
Участвовать в творческом состязании могут все члены профсоюза без возрастных ограничений.
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Федерация профсоюзов Беларуси объявила народный фотоконкурс «Радзіма», посвященный Году малой родины
Участвовать в творческом состязании могут все члены профсоюза без возрастных ограничений. Фотографии должны соответствовать одной из трех номинаций:...
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