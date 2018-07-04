Участвовать в творческом состязании могут все члены профсоюза без возрастных ограничений.



Фотографии должны соответствовать одной из трех номинаций: «Пейзажные зарисовки», «Традиции и быт» или «Человек труда». К участию допускаются профессиональные или любительские оригинальные работы. Каждый участник может прислать не более трех фотографий. Заявки на конкурс принимаются по 1 октября 2018 года по адресу электронной почты fotokonkurs-fpb@mail.ru.

Итоги будут подведены на гала-концерте Республиканской народно-патриотической акции ФПБ «Мы – вместе!». Победителей наградят дипломами, памятными призами федерации, партнеров фотоконкурса. Лучшие работы презентуют на выставке, которую представят осенью во время гала-концерта акции в Минске. Позже экспозиция побывает во всех областных центрах страны. Кроме того, будет издан альбом с лучшими фотографиями.

С положением о творческом состязании можно ознакомиться на информационном портале Федерации профсоюзов Беларуси.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Федерация профсоюзов Беларуси объявила народный фотоконкурс «Радзіма», посвященный Году малой родины Участвовать в творческом состязании могут все члены профсоюза без возрастных ограничений. Фотографии должны соответствовать одной из трех номинаций:...