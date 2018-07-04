В Минжилкомхозе рассказали, как изменится порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства рассказали, как изменится порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг, сообщает БЕЛТА со ссылкой на портал коммунальной грамотности населения.

Основным документом, регулирующим экономическую сторону отношений между потребителями и предприятиями ЖКХ, является постановление Совета Министров от 12 июня 2014 года №571. Правительство 29 июня текущего года приняло постановление №510, которым вносятся существенные изменения и дополнения в основной документ.

Более дешевая электроэнергия для некоторых потребителей

К примеру, для потребителей, чьи жилые помещения не оборудованы системами центрального горячего водоснабжения и централизованного снабжения природным газом, норматив потребления электроэнергии для оплаты по субсидируемым государством тарифам повышен до 250 кВт ч. Более того, при потреблении от 250 до 400 кВт ч оплата также будет производиться по субсидируемым тарифам, но с применением повышающего коэффициента 1,3. И лишь при превышении 400 кВт·ч платить придется по экономически обоснованным тарифам. Таким образом, повышается степень государственной поддержки таких потребителей и в то же время сохраняются стимулы для экономного расходования электроэнергии.