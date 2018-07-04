Wikipedia приостановила работу на 4 языках, протестуя против нововведений в авторском праве

Википедия перестала работать на нескольких европейских языках, протестуя против нововведений в авторском праве, сообщают информагентства.

Энциклопедия в сети оказалась недоступна пользователям на итальянском, испанском, латышском и польском языках. При заходе на соответствующие языковые версии портала Wikipedia пользователи попадают на страницу с сообщением: «Вместо того, чтобы обновить законы об авторских правах в Европе и способствовать участию всех граждан в информационном обществе, директива предусматривает обратное — ставит под угрозу свободу общения онлайн и ограничивает доступ к интернету, создавая новые препятствия и фильтры».

Авторы сообщения утверждают, что принятие закона в его нынешней форме может сильно осложнить обмен новостями в соцсетях или доступ к ним через поисковые системы. «Под угрозой окажется также сама Wikipedia», — говорят представители интернет-энциклопедии.