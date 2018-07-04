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МНС планирует предоставить самозанятым возможность онлайн предупреждать налоговую о начале работы

05.07.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Министерство по налогам и сборам планирует предоставить самозанятым возможность онлайн уведомить налоговый орган о начале работы, сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

«Сегодня главная обязанность человека, который работает по указу №337, — написать в налоговый орган заявление и уплатить до начала осуществления деятельности сумму налога. До конца года планируется реализовать возможность подачи заявления об осуществлении деятельности по этому указу в электронном виде. Мы продолжим продвигать стратегию, направленную на то, чтобы взаимодействие с налоговыми органами было удаленным, чтобы не было практически никакой необходимости посещать налоговые органы», — подчеркнул министр.

Сергей Наливайко напомнил, что за 5 месяцев текущего года более 5 тыс. человек дополнительно стали заниматься видами деятельности, которые теперь не требуют регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. «Да, там не такие большие поступления в бюджет, если говорить о цифрах — чуть более Br1 млн. В масштабах страны это небольшие деньги, но эти люди делают первые шаги в бизнесе, и некоторые из них, убежден, вырастут в крупные субъекты хозяйствования, серьезных налогоплательщиков. Самое главное — пропадает боязнь заниматься бизнесом, потому что это просто и понятно», — подчеркнул он.

 
 
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Министерство по налогам и сборам планирует предоставить самозанятым возможность онлайн уведомить налоговый орган о начале работы, сообщил министр по налогам и...
 
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