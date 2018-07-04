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В 2017 году у белорусов в собственности было 3 миллиона легковых автомобилей

05.07.2018 — Разное | Слуцк Город  
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В 2017 году у белорусов в собственности было 3 миллиона легковых автомобилей

В личной собственности граждан Беларуси по итогам 2017 года находилось 2 972 700 легковых автомобилей, 137 291 грузовиков и 11 102 автобусов. Организациям при этом принадлежало 423 292 автомобилей, из которых более 60% - грузовой транспорт.

Такая информация приводится в статистический сборнике «Транспорт и связь в Республике Беларусь», опубликованном на сайте Национального статистического комитета. 

В разрезе по регионам больше всего автомобилей в собственности граждан находится Минске - 634 400, а также в Минской и Брестской областях - 473 800 и 449 400 автомобилей соответственно. Наименее «автомобилизирована» Могилевская область - там зарегистрировано 302 400 автомобилей в собственности граждан.

Если сравнивать с предыдущими годами, число грузовых автомобилей в собственности белорусов росло до 2016 года, и только в 2017 году немного снизилось - с 138 388 до 137 291. А количество автобусов и легковых автомобилей в собственности белорусов увеличивалось с 2011 до конца 2017 года. 

В 2017 году у белорусов в собственности было 3 миллиона легковых автомобилей


Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
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В личной собственности граждан Беларуси по итогам 2017 года находилось 2 972 700 легковых автомобилей, 137 291 грузовиков и 11 102 автобусов. 
 
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