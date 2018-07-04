С 5 по 13 июля в Слуцке и районе будут отключать электричество

Слуцкий район попал под плановое отключение электроэнергии, которое будет проходить с 5 по 13 июля. График отключений опубликован на сайте РУП «Минскэнерго».

Так, в деревнях Евладовичи, Слобода и Забелы в связи с заменой провода ВЛ-0,4 кВ электричество с 9 по 13 июля будут отключать в период времени c 9:00 до 16:00.

Деревня Квасыничи из-за реконструкции ВЛ-0,4 кВ останется без света 5 и 6 июля с 9:00 до 16:00.

В деревне Ульяновка электричества не будет 5 и 6 июля, а также с 9 по 13 июля. Все дни - в период времени с 09:00 до 16:00.

В Слуцке в связи с капремонтом высоковольтной линии без электричества с 6 по 13 июля останутся жители переулка Чайковского (дома 2-20), 1-й пер. М. Богдановича (дома 1-33 и 2-18), ул. Гастелло (дома 1-25, 46, 2-28) и ул. Чайковского (1-19, 2-34). На всех указанных улицах электроснабжение будут отключать с 08:30 до 17:00.



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