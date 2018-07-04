Председатель Выездного третейского суда: госслужащие Солигорского района не скрывают своих сексуальных извращений

В группе Выездного третейского суда в социальной сети Вконтакте опубликована статья о «причинах склонности государственных служащих» Республики Беларусь к различным сексуальным извращениям (перверсиям).

О том, что в Солигорске начал работать третейский суд, мы писали ранее .

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Причины склонности государственных служащих к сексуальным перверсиям

(под редакцией председателя Выездного третейского суда В. А. Дризголовича)

Конец прошлого и начало нынешнего тысячелетия характеризуются расцветом перверсий (сексуальных извращений) практически во всём цивилизованном мире. Сторонники реабилитации «сексуальных меньшинств» опираются в своих аргументах, как на краеугольный камень, на то, что древние высококультурные цивилизации, якобы, принимали однополую «любовь» как естественное явление. На самом же деле, ссылка на нравы древних цивилизаций, по меньшей мере, рассчитана на невежд.

Согласно дошедших до нас исторических источников гомосексуализм и лесбиянство абсолютно у всех народов считались перверсией:

папирусы Древнего Египта (2500 лет до н.э.) поведали нам об «омерзительном» сожительстве двух богов — Фета и Гаруса;

легендарный и всенародно любимый царь Спарты Ликург, сбрасывал гомосексуалов обоих полов со скалы в пропасть, как моральных уродов;

в самом демократическом государстве того времени – Афинах, Сократа приговорили к смертной казни, в числе прочего, и за гомосексуализм;

поэтесса и философ Сафо, «пряталась» со своими ученицами-возлюбленными на трудно проходимом, заросшем сплошь колючим кустарником, острове Лесбос, что продолжалось около трёх лет, после чего её «ученицы» разбежались, а Сафо бросилась со скалы в Эгейское море;

впереди полчищ Александра Македонского, Тамерлана и Чингисхана, отправляющихся в дальние походы, специальный отряд гнал стадо молодых коз, которые предназначались для удовлетворения половых потребностей воинов, дабы в войске не начались гомосексуальные отношения, что подтверждает, что скотоложство было предпочтительнее гомосексуализма.

И в наше просвещенное время в какой-нибудь глухой деревушке Бретани, или Тверской области, не избалованный благами интернета и телевидения крестьянин скорее «займется любовью» с курицей или козой, чем со своим соседом. (И. Б. Галант «Мужицкие утехи крестьян у разных народов»; «Журнал гениальности и одаренности. Эвропатология» М-Л-С 1928 № 23; М. А. Черносвитова, Е. В. Черносвитов «Как подготавливали воинов Александра Македонского и Наполеона к дальним походам» «Советская милиция» 1979 № 6).

Ни в одной современной стране, где произошла полная либерализация отношений сексуальных меньшинств, тем не менее, медицинские, генетические и антропологические научные взгляды на эти отношения не изменились. Как со времен основоположников сексологии и сексопатологии конца ХIХ, начала ХХ веков Огюста Фореля («Половой вопрос» СПб б/г) и Рихарда фон Краффт-Эбинга («Половая психопатия. Извращение полового чувства» СПб 1910), так и до наших дней, гомосексуализм и лесбиянство были и остаются перверсиями, синдромами самых разных дефектов онтогенеза, филогенеза или болезней.

Субъектами, или «носителями» современных форм перверсий являются социопаты, изрядно потеснившие клинических психопатов и сумасшедших (Р. Краффт-Эббинг «Половая психопатия»), из-за чего в настоящее время перверсивное поведение стало ещё и формой поведения социопата, добивающего успеха в перверсном социуме перверсным методом. Потому считать перверсии социальной нормой, а «перверсивную культуру» массовой культурой может только человек со слабой, неустойчивой, а чаще - деформированной психикой.

Приобретенные людьми перверсии имеют самые различные причины — от физических и психических травм или болезней, до абстиненции; от «зеркального» подражания, до манипулирования своей сексуальностью ради достижения каких-то целей. В любом случае приобретенная перверсия, которая становится чертой габитуса (деформированного характера), за мотивационной сферой личности всегда скрывает комплекс насилия над волей, который в социуме больше всего характерен для государственных служащих (военных, представителей силовых структур, политиков), исполнение которыми либо приказов, либо политической воли, являются неотъемлемыми признаками не только их службы, но и жизнедеятельности вообще.

Вместе с тем, следует отметить, что распространение перверсий возможно и посредством психических эпидемий, о которых известный русский психиатр В.Х. Кандинский писал: «Болезни, поражающие сразу множество людей, называются повальными или эпидемическими болезнями... Не одни только телесные болезни способны к эпидемическому распространению; болезни души, психические расстройства также нередко принимают эпидемический характер. История человечества, история обществ представляет нам ряд длинный, можно сказать, непрерывный ряд примеров, в которых известные побуждения и стремления, известные чувства и идеи охватывают сразу массу людей и обусловливают, независимо от воли отдельных индивидуумов, тот или другой ряд одинаковых действий. При этом двигающая идея, сама по себе, может быть высокою или нелепою, чувство и стремление могут не выходить из границ физиологических, но могут быть также необычайными и анормальными, совершенно изменяющими прежний, нравственный и умственный характер людей. К таким примерам морального и интеллектуального движения масс, порою принимающего форму резкого душевного расстройства, мы совершенно вправе приложить название «душевные эпидемии». Аналогия с телесными эпидемиями здесь полная... Оспа и чума уносили прежде тысячи и десятки тысяч жертв и опустошали целые страны. Душевные эпидемии не менее губительны…» (В.Х. Кандинский «Нервно–психический контагий и душевные эпидемии» в книге: «Общепонятные психологические этюды» 1881).

Основным источником психических эпидемий перверсий сегодня являются так называемые индуцированные поступки, которые совершаются как бы в подражание «героям» телевидения, интернета, прессы и литературы, об опасности распространения которыми в массах народа подробных и картинных описаний перверсий сказал ещё Ж.Д. Эскироль - французский психиатр, один из основоположников научной психиатрии.

Н.Н. Баженов в начале прошлого века писал: «Состояние социальное аналогично состоянию гипнотическому. Иметь только внушенные извне мысли и эмоции и думать, что они спонтанны — вот иллюзия общая для человека в сомнабулизме и для человека в обществе». Что созвучно мысли Габриэля Тарда: «Быть в обществе — это наполовину быть под гипнозом, а на другую - дураком».

Три «кита» поддерживают распространение перверсий в форме психических эпидемий: 1. суггестия (внушение), 2. индукция (восприятие, сохранение, превращение, усиление и передача эмоций и аффекта от одного человека к другому или другим) и 3. имитация (невольное, непроизвольное, неумышленное, неосознанное подражание, вплоть до копирования мимики, жестов, действий другого человека, как при заразительном смехе, плаче, зевоте, - феномены психического зеркала).

Современное белорусское общество около двадцати лет массово «живёт» в «виртуальной реальности», которая не имеет общей границы с объективной и субъективной реальностями. До возникновения «виртуальной реальности» исключительно желание человека выжить или сохранить свои фундаментальные качества – аутоидентичность и аутоидентификацию, могли обусловить его девиантные и делинквентные формы поведения.

«Общение» в сети, даже разговор по средствам GSM связи, автоматически лишает человека границы сознания, что приводит к тотальной потере аутоидентичности и аутоидентификации, так как утрачивается граница между сознанием человека и тем «пространством», в котором он оказался. Таким образом, виртуальная реальность в наше время стала самой эффективной «машиной», приводящей к слабоумию, и приводящей к нему гораздо быстрее, чем шизофрения. И начинается виртуальное ослабление интеллекта именно с размывания аутоидентичности и аутоидентификации. К этому быстро присоединяется потеря критики к своему разжижающемуся сознанию.

Иммунитет против вышеописанных психических воздействий — это всегда деформация характера, социопатия (черствость, эмоциональная тупость, интеллектуальное снижение, извращение чувства опасности, склонность к аутизации, то есть, уходу в себя, или в запой, или в наркоманию, появление девиантности и делинквентности в поведении и образе жизни – характерные признаки «профессиональной деформации» большинства государственных служащих). Человек должен быть эмоционально отзывчивым, коммуникабельным, способным к сочувствию и сопереживанию. После перенесенных психических воздействий все это, в той или иной степени, в людях исчезает.

Как показывает психиатрическая практика, человек, перенесший хоть раз в жизни расстройство сознания, пусть даже в самой простой форме, на всю оставшуюся жизнь остается с низким порогом сознания. Или, говоря другими словами, его психологическая защита оказывается с брешью. Такие люди - потенциальные субъекты всевозможных ситуаций, в которых воля и эмоции человека оказываются под чужим воздействием, откуда и вытекает высокая подверженность таких людей перверсиям.

Всем вышеперечисленным обусловлено то, что в последние десятилетия в Республике Беларусь наряду с гомосексуализмом и лесбиянством, а также в совокупности с ними, получили распространение такие перверсии, как нарциссизм, фетишизм, эксгибиционизм. В большинстве своем это — плоды древа западной легкой и пищевой промышленности, которые напористо насаждаются средствами массовой информации и сети интернет, внедряются в сознание «человека толпы» в формах сексуальной вирулентности (речь идет о средствах личной гигиены, о косметике, нижнем белье, одежде, игрушках и даже посуде и напитках).

Трансвестизм и скопофилия (миксоскопия, визионизм, вуайеризм) появились как непосредственные результаты «культурной мутации» — порнографических шоу и продуктов порноиндустрии.

В связи с этим, в сфере государственного управления и государственной власти Республики Беларусь мы сегодня порой можем наблюдать полную потерю здравого смысла, являющегося последней защитой от социальной агрессии, что в немалой степени обуславливает глубокие нарушения общественного психического здоровья.

Деморализованное и «открытое» общество, в лице, прежде всего, государственных служащих, мстит преступлениями и правонарушениями, которые являются психологически не понятными и не объяснимыми. В обществе тотального вырождения образом жизни таких дегенератов непременно выступает противоправное поведение, имеющее один мотив – самоудовлетворение проступком. И чем нелепее такой проступок, тем больше от него «радости» человеку его совершившему.

Принципы удовольствия (пусть даже безболезненного существования, по Альберу Камю) и «материальных благ» (мы берем «материальные блага» в кавычки, ибо убеждены, что таковые не существуют вне сферы переживаний человека), которыми фактически руководствуются такие люди вместо принципов правды, совести и веры, – являются фантомами больного общества, «клиента» социальной медицины.

Потому неудивительно, что сотрудники органов государственного управления и государственной власти Республики Беларусь всё чаще становятся замеченными в девиантном сексуальном поведении на своих рабочих местах и вне их, о чём, например, чуть более месяца назад стало известно обществу по действиям сотрудников одного из районных отделов Следственного комитета Республики Беларусь по Гродненской области.

Очень негативно в этом отношении выделяется Солигорский район, в котором некоторые государственные служащие не только не скрывают своих перверсий, но и в вышеописанных традициях заявляют о них.

Так, несколько лет назад трое должностных лиц мужского пола ОВД Солигорского райисполкома подали рапорта об уходе по собственному желанию после того, как их застали совокупляющимися на рабочем месте, информация о чём получила широкое распространение в г. Солигорск, что, в последствии, не помешало этим гражданам занять видные места в «бизнес-элите» Солигорского района.

«Концентрация» лиц имеющих те или иные перверсии в ОВД Солигорского райисполкома была и продолжает оставаться самой высокой по сравнению с другими органами государственной власти и государственного управления Солигорского района (что подтверждается достаточным количеством фото и видео с действующими сотрудниками ОВД Солигорского райисполкома, которые возможно разыскать в сети интернет).

Кроме как вопиющими, нельзя не назвать случаи, когда откровенные гомосексуалисты, лесбиянки, бисексуалы занимали и занимают руководящие должности в системе органов исполнительной власти, ИМНС, и даже системы образования Солигорского района.

Социопатия и перверсии вне всяких сомнений обуславливают деформированное восприятие их «носителями» объективной действительности, примером чему может служить такой факт, как на протяжение почти года, не взирая на многочисленные жалобы потерпевших и наличие неоспоримых доказательств, при расследовании уголовного дела № 16026210009, должностные лица ОВД Солигорского райисполкома, Солигорского районного отдела управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области и прокуратуры Солигорского района не могли усмотреть вину в действиях гражданина, повинного в смерти человека (вина которого 17.11.2017 года была подтверждена приговором суда Солигорского района).

Только социопатией и перверсиями можно объяснить действия некоторых должностных лиц ОВД Солигорского райисполкома, пытающихся воспрепятствовать деятельности Выездного постоянно действующего третейского суда посредством противоправного удержания ОВД Солигорского райисполкома на протяжение почти полугода принадлежащего Выездному постоянно действующему третейскому суду транспортного средства Mercedes-Benz G400CDI (далее - Транспортное средство) и отказе ОВД Солигорского райисполкома возвратить Транспортное средство Выездному постоянно действующему третейскому суду несмотря на то, что проводимая ОВД Солигорского райисполкома проверка в отношении Транспортного средства окончена, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, и вследствие этого законные основания для удержания ОВД Солигорского райисполкома Транспортного средства отсутствуют.

В пользу того, что именно социопатия и перверсии сотрудников ОВД Солигорского райисполкома обуславливают их делинквентное поведение в случае неправомерного удержания Транспортного средства, свидетельствуют:

информация с официального сайта ГИБДД РФ и карточка учёта Транспортного средства ГИБДД РФ, направленные нами 29.06.2018 года с жалобой в УВД Миноблисполкома, которыми подтверждается, что Транспортное средство было зарегистрировано и снято с учёта в РФ и в розыске не находится, а доводы должностных лиц ОВД Солигорского райисполкома о том, что Транспортное средство поставлено на учёт в качестве разыскиваемых противоречат не только фактическим обстоятельствам дела и здравому смыслу, но и действующему законодательству РФ, так как нахождение транспортного средства в розыске является препятствием для постановки его на учёт;

отказ должностных лиц ОВД Солигорского райисполкома согласно исх 2/38 от 01.06.2018 года по мотиву «нецелесообразности» в предоставлении доступа должностным лицам Выездного постоянно действующего суда к Транспортному средству с целью получения ими своих личных вещей и имущества Выездного постоянно действующего суда, которые с момента изъятия Транспортного средства хранятся в нём.

Является сомнительным, что существующие в Республике Беларусь традиции предполагают возможность нахождения на государственной службе лиц с перверсиями (даже по мотиву манипулирования ими). Но вот деятельность транснациональных теневых компаний, направленная на захват власти неконституционным способом, предполагает вербовку и внедрение в систему органов государственной власти и государственного управления именно лиц, имеющих те или иные перверсии, причиной чего является повышенная внушаемость таких лиц, их склонность к делинквентному поведению, и, в целом, их социопатия.

В завершение, как наиболее хорошо созвучные изложенному, стоит упомянуть слова Дональда Рамсфелда: «Катастрофа наступает не тогда, когда мы знаем, что чего-то не знаем, а тогда, когда мы этого не знаем».