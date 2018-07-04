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Иоанн Креститель и Иван Купала
05.07.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Рождество пророка и Предтечи, Крестителя Господня Иоанна – так полностью называется этот праздник, который православные христиане отмечают 7 июля.
Сам Господь Иисус Христос назвал Иоанна ангелом. О детстве и юности Иоанна Предтечи нам известно из церковного Предания. Когда царь Ирод, узнав от волхвов о рождении Царя Иудейского, повелел убить всех младенцев, праведная Елисавета успела уйти с сыном в пустыню, где Иоанн и вырос. После смерти матери он проводил свои дни в посте и молитве, носил одежду из верблюжьей шерсти, опоясывался кожаным ремнём. Питался акридами (разновидность саранчи) и диким мёдом. Множество народа стекалось на берега Иордана, чтобы услышать пламенную проповедь этого святого. Потрясённые словами проповедника, люди крестились в водах Иордана. Это было прообразом христианского Таинства Крещения. На Иордан пришёл и сам Господь Иисус Христос, чтобы принять крещение от Иоанна.
Мы называем его пророком, потому что он возвестил скорое пришествие Спасителя. Предтечей – потому что он пришёл незадолго до выхода Христа на всенародную проповедь. Был обезглавлен по желанию иудейской царицы Иродиады и её дочери Саломеи за то, что обличал их неправедную жизнь.
В противодействие язычеству, Церковь установила день памяти Иоанна Крестителя на время празднования древнего народного праздника Ивана Купалы, посвящённого летнему солнцестоянию. В ночь накануне совершались различные обряды, связанные с водой, огнём и травами. Так, общенародное верование гласит, что все чудодейственные и целебные травы распускаются как раз в ночь на Ивана Купалу, когда творческие силы земли достигают своего наивысшего напряжения. Поэтому знающие и опытные люди, а особенно деревенские лекари и знахари, ни под каким видом не пропускают Ивановой ночи и собирают целебные коренья и травы на весь год.
Обязательным обычаем этого дня было массовое купание. Ближе к закату на возвышенностях или у рек разжигались костры. В ночь на Ивана Купалу выбирались «суженые» и совершались брачные обряды: прыгание через костёр, взявшись за руки, обмен венками (венок — символ девичества), поиски цветка папоротника и купание в утренней росе.
Н. ВОРОНОВИЧ.
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Рождество пророка и Предтечи, Крестителя Господня Иоанна – так полностью называется этот праздник, который православные христиане отмечают 7 июля. Сам...
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