БСБ Банк заплатил $2.6 миллионов пени за недоплаченные 5 лет назад налоги

Около года назад в БСБ Банк пришла проверка. В итоге 26 июня 2017 года Нацбанк отозвал у БСБ Банка лицензию на работу с физлицами, в результате чего беларусы сняли со счетов около 55 миллионов рублей, пишет TUT.BY. В начале августа у банка сменился председателем правления: на эту должность был назначен Сергей Дубков, а председателем Комитета по рискам стала Надежда Ермакова, которая также вошла в набсовет банка. До этого они оба работали на руководящих должностях в Нацбанке и коммерческих банках.

18 августа регулятор восстановил лицензию БСБ Банка. Но с условиями: банку было необходимо обеспечить эффективное функционирование систем внутреннего контроля (в части выявления и пресечения подозрительных финансовых операций) и корпоративного управления (исключение условий возникновения конфликта интересов).

В итоге проверка Комитета госконтроля выявила, что банк несвоевременно уплачивал налоги – это 3,6 миллиона рублей за 2011-2012 годы. А вот пеня получилась даже больше – 5,279 миллионов рублей. Кроме этого, за 2017 год года БСБ Банк снизил чистую прибыль в 1,7 раза — до 7 млн рублей.