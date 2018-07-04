В Беларуси разработают концепцию налоговой реформы

Концепция налоговой реформы будет разработана в Беларуси до 2021 года.

Об этом рассказал глава МНС Сергей Наливайко в ходе онлайн-конференции 5 июля.

Министр сообщил, что планируется снизить налоговую нагрузку и реформировать имущественные налоги.

Эти меры будут приняты с учетом планируемой массовой оценки недвижимого имущества, сближения бухгалтерского и налогового учета, оптимизации налоговых льгот, совершенствования отчислений в Фонд социальной защиты населения, передает БЕЛТА .

Наливайко напомнил, что в стране проводится масштабная корректировка Налогового кодекса в соответствии с требованиями главы государства. Они направлены на обеспечения стабильности налогового законодательства, простоты и понятности правовых норм и легкости их восприятия; недопущения правовой неопределенности и несогласованности правовых предписаний; стимулирования экономической деятельности.

По словам министра, эти три года до принятия концепции будут будет вестись работа в направлении совершенствования налогового законодательства: следует определиться по концептуальным направлениям, которые не могут быть определены за короткий срок.