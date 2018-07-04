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«Лазертаг и «Автоледи». В Центральном парке Березы прошел праздник, посвященный Дню молодежи

05.07.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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В воскресенье, 24 июня, в Центральном парке г. Березы прошел праздник, посвященный Дню молодежи. Открыли его заместитель председателя райисполкома Дмитрий Зеневич, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Александр Крагель и первый секретарь РО ОО «БРСМ» Наталья Голуб. Они наградили грамотами самых активных представителей молодого поколения.

Затем здесь же прошли соревнования по внеаренному лазертагу. Победила в них команда «Стрела» (ОАО «Нарутовичи»), второе место заняла команда «Молодежь» (КУСП «Березов-ское»), третье – сборная «Черномазые».

А девушки попробовали себя в конкурсе «АвтоЛеди» – по знанию правил дорожного движения и фигурному вождению автомобиля. В результате Кристина Прокурат завоевала титул «Леди-Шумахер», Екатерина Назарова – «Леди – опытный водитель», Любовь Ющик – «Леди-виртуоз», Наталья Мшар – «Леди-креативность».

«Лазертаг и «Автоледи». В Центральном парке Березы прошел праздник, посвященный Дню молодежи

«Лазертаг и «Автоледи». В Центральном парке Березы прошел праздник, посвященный Дню молодежи

«Лазертаг и «Автоледи». В Центральном парке Березы прошел праздник, посвященный Дню молодежи

«Лазертаг и «Автоледи». В Центральном парке Березы прошел праздник, посвященный Дню молодежи

«Лазертаг и «Автоледи». В Центральном парке Березы прошел праздник, посвященный Дню молодежи

По решению жюри Екатерина Назарова будет представлять Березовский район на областном этапе республиканского конкурса «АвтоЛеди-2018».

Завершился праздник вечерней дискотекой.

Организатор и координатор мероприятий Дня молодежи – отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома при участии партнерских и спонсорских организаций.

На титульном фото: Наташа Мшар (вторая справа) и ее группа поддержки.

Фото Татьяны ШУЛЬГАН.

 
 
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В воскресенье, 24 июня, в Центральном парке г. Березы прошел праздник, посвященный Дню молодежи. Открыли его заместитель председателя райисполкома Дмитрий Зеневич,...
 
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