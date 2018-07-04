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«Лазертаг и «Автоледи». В Центральном парке Березы прошел праздник, посвященный Дню молодежи
05.07.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)
В воскресенье, 24 июня, в Центральном парке г. Березы прошел праздник, посвященный Дню молодежи. Открыли его заместитель председателя райисполкома Дмитрий Зеневич, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Александр Крагель и первый секретарь РО ОО «БРСМ» Наталья Голуб. Они наградили грамотами самых активных представителей молодого поколения.
Затем здесь же прошли соревнования по внеаренному лазертагу. Победила в них команда «Стрела» (ОАО «Нарутовичи»), второе место заняла команда «Молодежь» (КУСП «Березов-ское»), третье – сборная «Черномазые».
А девушки попробовали себя в конкурсе «АвтоЛеди» – по знанию правил дорожного движения и фигурному вождению автомобиля. В результате Кристина Прокурат завоевала титул «Леди-Шумахер», Екатерина Назарова – «Леди – опытный водитель», Любовь Ющик – «Леди-виртуоз», Наталья Мшар – «Леди-креативность».
По решению жюри Екатерина Назарова будет представлять Березовский район на областном этапе республиканского конкурса «АвтоЛеди-2018».
Завершился праздник вечерней дискотекой.
Организатор и координатор мероприятий Дня молодежи – отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома при участии партнерских и спонсорских организаций.
На титульном фото: Наташа Мшар (вторая справа) и ее группа поддержки.
Фото Татьяны ШУЛЬГАН.
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В воскресенье, 24 июня, в Центральном парке г. Березы прошел праздник, посвященный Дню молодежи. Открыли его заместитель председателя райисполкома Дмитрий Зеневич,...
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