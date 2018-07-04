В Берестовицком районе нашли тело женщины с признаками наезда автомобилем

В Берестовицком районе следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины. Об этом сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.





4 июля около 11 часов в городском поселке Большая Берестовица во дворе своего дома нашли 34-летнюю женщину без признаков жизни. По предварительным выводам экспертов управления Государственного комитета судебных экспертиз, на теле женщины имеются телесные повреждения, которые характерны для дорожно-транспортного происшествия.

Для выяснения произошедшего начато проведение ряда экспертиз. Допрашиваются родственники, соседи и знакомые погибшей для установления возможных очевидцев. Проводятся иные следственные и процессуальные действия.

Берестовицкий РОСК возбудил уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь).

Следователи просят граждан, располагающих информацией о случившемся, оказать помощь в расследовании, позвонив по телефонам: 8 01511 2−10−02 или 102.