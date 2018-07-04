КХЛ: Минское «Динамо» стартовые матчи проведёт на выезде

Континентальная хоккейная лига опубликовала календарь 11-го сезона. 3 сентября белорусская команда сыграет с казанским «Ак Барсом», 5-го – с нижегородским «Торпедо», 7-го – соперником «Динамо» станет нижнекамский «Нефтехимик».

А вот 10-го сентября болельщиков ждёт первый домашний матч: на льду «Минск-Арены» «Динамо» примет финский «Йокерит». Всего в регулярном сезоне сыграют 25 команд, «Матч Звезд» пройдет с 18 по 20 января в Казани.