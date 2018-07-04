|
КХЛ: Минское «Динамо» стартовые матчи проведёт на выезде
Континентальная хоккейная лига опубликовала календарь 11-го сезона. 3 сентября белорусская команда сыграет с казанским «Ак Барсом», 5-го – с нижегородским «Торпедо», 7-го – соперником «Динамо» станет нижнекамский «Нефтехимик».
А вот 10-го сентября болельщиков ждёт первый домашний матч: на льду «Минск-Арены» «Динамо» примет финский «Йокерит». Всего в регулярном сезоне сыграют 25 команд, «Матч Звезд» пройдет с 18 по 20 января в Казани.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Континентальная хоккейная лига опубликовала календарь 11-го сезона. 3 сентября белорусская команда сыграет с казанским «Ак Барсом», 5-го – с нижегородским...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)