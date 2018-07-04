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Европарламент отклонил спорные поправки в закон об авторском праве

05.07.2018 17:00 — Разное | dev.by  
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Европейский парламент отклонили законопроект об ужесточении стандартов авторского права. Документ вернётся парламентариям для продолжения обсуждений и внесения правок, пишет Engadget.

Европарламент отклонил спорные поправки в закон об авторском праве

Против проекта документа, который должен был обязать онлайн-издателей проверять соблюдений копирайта пользователями и платить создателям новостей, проголосовали 318 парламентариев. 278 человек высказались «За», ещё 31 воздержался. Благодаря этому принятое ранее предварительное одобрение отменяется, а директиву продолжат улучшать.

Повторное голосование пройдёт в сентябре 2018 года. Стоит отметить, что после двух месяцев обсуждений остаётся вероятность, что документ сохранит наиболее противоречивые нормы. А пока у его оппонентов появилось больше времени, чтобы донести до еврочиновников свои идеи.

Противники реформы считают, что она идёт вопреки с принципами, на которых основан современный интернет, и ограничит свободный доступ к информации. Среди 169 экспертов, которые выступили против нововведений, есть создатель world wide web Тим Бернерс-Ли и основатель Wikipedia Джимми Уэйлс.

Читайте также: Wikipedia протестует против ужесточения законодательства об авторском праве в ЕС

 
Теги: Новости
 
 
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Европейский парламент отклонили законопроект об ужесточении стандартов авторского права. Документ вернётся парламентариям для продолжения обсуждений и...
 
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