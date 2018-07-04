Европарламент отклонил спорные поправки в закон об авторском праве

Европейский парламент отклонили законопроект об ужесточении стандартов авторского права. Документ вернётся парламентариям для продолжения обсуждений и внесения правок, пишет Engadget.





Против проекта документа, который должен был обязать онлайн-издателей проверять соблюдений копирайта пользователями и платить создателям новостей, проголосовали 318 парламентариев. 278 человек высказались «За», ещё 31 воздержался. Благодаря этому принятое ранее предварительное одобрение отменяется, а директиву продолжат улучшать.

Повторное голосование пройдёт в сентябре 2018 года. Стоит отметить, что после двух месяцев обсуждений остаётся вероятность, что документ сохранит наиболее противоречивые нормы. А пока у его оппонентов появилось больше времени, чтобы донести до еврочиновников свои идеи.

Противники реформы считают, что она идёт вопреки с принципами, на которых основан современный интернет, и ограничит свободный доступ к информации. Среди 169 экспертов, которые выступили против нововведений, есть создатель world wide web Тим Бернерс-Ли и основатель Wikipedia Джимми Уэйлс.