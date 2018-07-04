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4 августа в Москве пройдет Цифровой Экономический Форум

05.07.2018 17:05 — Разное | Myfin  
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4 августа в Москве пройдет Цифровой Экономический Форум
Цифровой Экономический Форум с Сколково пройдет 4 августа

Форум посетят 3000 участников, осветят данное событие 1000 международных СМИ.

К участию заявлено около 40 спикеров.

Организаторы пока не афишируют всех спикеров, но уже есть доступная часть программы и докладов.

На форуме будут обсуждать:

  • Разработку DAPPs
  • Проведение ICO
  • Промышленный майнинг
  • Трейдинг
  • Инвестирование в криптовалюту
  • Легализацию криптовалют
  • Рекрутинг в блокчейне
  • Возможности для Sturt-up.

В отличие от других блокчейн-мероприятий, на «Цифровом Экономическом Форуме» заявлен уникальный список спикеров и тем.

Например, для всех интересующихся FinTech, выступят:

  • Ярослав Кабаков, компания  Finam
  • Григорий Вербицкий, компания  eToro

«Макроэкономика криптовалют и управление активами на глобальных рынках»:

  • Максим Авдеев Qiwi-платформа

«UTILITY vs SECURITY: как заработать $10 ТРЛН на новой волне токенизации»:

  • Кристина Кост –  член рабочей группы при Экспертном Совете по цифровой экономике и технологии блокчейн при Государственной Думе Российской Федерации
  • Александр Бородич основатель VentureClub.ru и CEO Universa.

Основной акцент форум сделает на юридической части индустрии. Совместно с РЭУ им. Г.В Плеханова и компанией Blockchain Lawyers будет проходить двухчасовая панельная дискуссия «Законодательное регулирование и правовые аспекты блокчейн-технологий».

Проведут дискуссию 13 экспертов. Среди них представители Государственной Думы Российской Федерации, юристы и адвокаты с мировой практикой. Это Надежда Сурова, Роман Янковский, Надежда Аграновская, Илья Михеев, Денис Агаронов, Александр Журавлев, Вероника Вовк, Игорь Судец, Михаил Успенский, Дмитрий Гриц и другие.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев выскажет свой взгляд  на то,  какое регулирование необходимо отрасли и приоткроет завесу, чего же нам ждать от нового законодательства.

«Цифровой Экономический Форум» также поднимет уникальные темы, которые никто не обсуждал до этого.

Никита Куликов расскажет о новом явлении – о крипто-офшорах.

Александр Захаров, представитель адвокатской компании «Мигронис», расскажет о сложности регулирования криптовалютного дохода в РФ и о втором паспорте как выходе из ситуации.

Не останутся без внимания и представители стартап-сферы.

Олег Иванов СЕО CryptoBazar расскажет об альтернативном привлечении  денег в проект в виде криптовалют.

Егор Гурьев СЕО проекта PlayKey расскажет о своем уникальном опыте привлечение в свой игровой стартап средств на ICO, бонусах перед венчурными инвесторами и сложностями с которыми они столкнулись.

Иван Тихонов СЕО Bits.Media поможет проектам понять, как выстроить коммуникацию со СМИ.

Не обойдется без внимания и будущее блокчейн-индустрии. 

Роман Кауфман расскажет о трендах блокчейн в 2018 году,  Алексей Федоров,  представитель Российского квантового центра, выступит с темой «Квантовые технологии: будущее блокчейна»,  а известный трейдер и практик Андрей Рябых выступит с докладом «Крипто-концлагерь или безналичный рай - какое будущее несут нам криптовалюты?».

Поднимутся темы анализа криптовалютных активов:

Дмитрий Карпиловский «Анализ инвестиционных предложений фондов: оценка рисков»

Денис Прусский «Криптовалютные портфели в 2018 году. Как составить сбалансированный портфель».

Представитель компании Deloitte Артем Толкачев выступит с необычной для компании темой про майнинг, а известный украинский эксперт Кир Келевра выступит с обширной темой о сборе и анализе данных для рынка криптовалют и расскажет как отличить фейковую информацию от реальных данных.

Для категорий билетов “Бизнес” и “VIP” после форума будет проведено закрытое AfterParty где участники смогут в неформальной обстановке пообщаться с спикерами, экспертами, инвесторами, представителями государственных структур, насладиться потрясающими коктейлями и  вкусным ужином.

Форум получится действительно насыщенным и рекомендован к посещению всем, кто работает в сфере связанной с криптовалютами и блокчейном.

Купленный билет и один день на форуме, может сэкономить вам миллионы рублей ваших вложений в неэффективные варианты ICO, криптовалютные активы, проекты и т.д., поможет прояснить ситуацию с регулированием и законодательством, чтобы избежать неприятных последствий с закрытием компании и судебных следствий.

Можно узнать, как сэкономить средства на покупке и настройке майнинг-оборудования, познакомиться с множеством инвесторов и представителями СМИ прямо на форуме, что даст возможность привлечь деньги в проект и договориться о публикациях и рекламе на популярных ресурсах, обзавестись ценными контактами непубличных людей.

Стоимость билетов варьируется от 2 000 до 25 000 руб. Обращаем ваше внимание, что стоимость билетов меняется по мере приближения к началу форума.

Узнать о форуме подробно и купить билеты можно по ссылке: WDEF.RU

*партнерский материал

 
Теги: знакомства, Курсы валют
 
 
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4 августа в Москве на базе Технопарка Сколково пройдет одно из самых крупных экономических событий года Цифровой Экономический Форум .
 
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