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4 августа в Москве пройдет Цифровой Экономический Форум
Форум посетят 3000 участников, осветят данное событие 1000 международных СМИ.
К участию заявлено около 40 спикеров.
Организаторы пока не афишируют всех спикеров, но уже есть доступная часть программы и докладов.
На форуме будут обсуждать:
В отличие от других блокчейн-мероприятий, на «Цифровом Экономическом Форуме» заявлен уникальный список спикеров и тем.
Например, для всех интересующихся FinTech, выступят:
«Макроэкономика криптовалют и управление активами на глобальных рынках»:
«UTILITY vs SECURITY: как заработать $10 ТРЛН на новой волне токенизации»:
Основной акцент форум сделает на юридической части индустрии. Совместно с РЭУ им. Г.В Плеханова и компанией Blockchain Lawyers будет проходить двухчасовая панельная дискуссия «Законодательное регулирование и правовые аспекты блокчейн-технологий».
Проведут дискуссию 13 экспертов. Среди них представители Государственной Думы Российской Федерации, юристы и адвокаты с мировой практикой. Это Надежда Сурова, Роман Янковский, Надежда Аграновская, Илья Михеев, Денис Агаронов, Александр Журавлев, Вероника Вовк, Игорь Судец, Михаил Успенский, Дмитрий Гриц и другие.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев выскажет свой взгляд на то, какое регулирование необходимо отрасли и приоткроет завесу, чего же нам ждать от нового законодательства.
«Цифровой Экономический Форум» также поднимет уникальные темы, которые никто не обсуждал до этого.
Никита Куликов расскажет о новом явлении – о крипто-офшорах.
Александр Захаров, представитель адвокатской компании «Мигронис», расскажет о сложности регулирования криптовалютного дохода в РФ и о втором паспорте как выходе из ситуации.
Не останутся без внимания и представители стартап-сферы.
Олег Иванов СЕО CryptoBazar расскажет об альтернативном привлечении денег в проект в виде криптовалют.
Егор Гурьев СЕО проекта PlayKey расскажет о своем уникальном опыте привлечение в свой игровой стартап средств на ICO, бонусах перед венчурными инвесторами и сложностями с которыми они столкнулись.
Иван Тихонов СЕО Bits.Media поможет проектам понять, как выстроить коммуникацию со СМИ.
Не обойдется без внимания и будущее блокчейн-индустрии.
Роман Кауфман расскажет о трендах блокчейн в 2018 году, Алексей Федоров, представитель Российского квантового центра, выступит с темой «Квантовые технологии: будущее блокчейна», а известный трейдер и практик Андрей Рябых выступит с докладом «Крипто-концлагерь или безналичный рай - какое будущее несут нам криптовалюты?».
Поднимутся темы анализа криптовалютных активов:
Дмитрий Карпиловский «Анализ инвестиционных предложений фондов: оценка рисков»
Денис Прусский «Криптовалютные портфели в 2018 году. Как составить сбалансированный портфель».
Представитель компании Deloitte Артем Толкачев выступит с необычной для компании темой про майнинг, а известный украинский эксперт Кир Келевра выступит с обширной темой о сборе и анализе данных для рынка криптовалют и расскажет как отличить фейковую информацию от реальных данных.
Для категорий билетов “Бизнес” и “VIP” после форума будет проведено закрытое AfterParty где участники смогут в неформальной обстановке пообщаться с спикерами, экспертами, инвесторами, представителями государственных структур, насладиться потрясающими коктейлями и вкусным ужином.
Форум получится действительно насыщенным и рекомендован к посещению всем, кто работает в сфере связанной с криптовалютами и блокчейном.
Купленный билет и один день на форуме, может сэкономить вам миллионы рублей ваших вложений в неэффективные варианты ICO, криптовалютные активы, проекты и т.д., поможет прояснить ситуацию с регулированием и законодательством, чтобы избежать неприятных последствий с закрытием компании и судебных следствий.
Можно узнать, как сэкономить средства на покупке и настройке майнинг-оборудования, познакомиться с множеством инвесторов и представителями СМИ прямо на форуме, что даст возможность привлечь деньги в проект и договориться о публикациях и рекламе на популярных ресурсах, обзавестись ценными контактами непубличных людей.
Стоимость билетов варьируется от 2 000 до 25 000 руб. Обращаем ваше внимание, что стоимость билетов меняется по мере приближения к началу форума.
Узнать о форуме подробно и купить билеты можно по ссылке:
*партнерский материал
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4 августа в Москве на базе Технопарка Сколково пройдет одно из самых крупных экономических событий года Цифровой Экономический Форум .
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