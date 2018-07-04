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ЕС еще на полгода продлил антироссийские санкции
Решение о продлении антироссийских санкций за невыполнение Минских соглашений Европейский союз принял единогласно. Действие санкций продлены до 31 января 2019 года.
5 июля Европейский союз принял решение о продлении срока действия антироссийских санкций до 31 января 2019 года. Об этом
Решение аргументируется отсутствием прогресса в выполнении Минских соглашений. С этими документами санкции связаны. Совет Евросоюза продлил антироссийские санкции единогласно, по письменной процедуре.
Санкции касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения.
Изначально санкции были введены 31 июля 2014 года на 12 месяцев в ответ на агрессию по отношению к Украине, и впоследствии усилены и продлены, пишет
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Решение о продлении антироссийских санкций за невыполнение Минских соглашений Европейский союз принял единогласно. Действие санкций продлены до 31 января 2019 года.
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