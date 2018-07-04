ЕС еще на полгода продлил антироссийские санкции

говорится на сайте ЕС. 5 июля Европейский союз принял решение о продлении срока действия антироссийских санкций до 31 января 2019 года. Об этомна сайте ЕС.





Решение аргументируется отсутствием прогресса в выполнении Минских соглашений. С этими документами санкции связаны. Совет Евросоюза продлил антироссийские санкции единогласно, по письменной процедуре.





Санкции касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения.







