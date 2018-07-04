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Что случилось с Путиным? Его даже не будет на матче Россия-Хорватия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, которая возникла вокруг Владимира Путина.
Президент РФ не будет присутствовать в Сочи на матче ¼ Чемпионата мира между сборными России и Хорватии, передает
"Нет, пока такая поездка в графике не появилась", - прокомментировал Песков.
Стоить отметить, что спикер Кремля не сообщил, где находится президент и по какой причине он не появляется на публике уже несколько дней подряд.
Отмечается, что администрация Владимира Путина отменила все публичные мероприятия с участием президента. Причина не сообщается. Как стало известно позже, в графике отменены все публичные мероприятия в период со 2 по 8 июля.
Напомним, что у президента РФ запланирована встреча с президентом США. Некоторые эксперты считают, что она будет носить характер пиар-акции.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, которая возникла вокруг Владимира Путина.
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