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Перекрыт крупный канал поставки психотропов в Беларусь из России

05.07.2018 17:02 — Разное | Партизан  
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Сотрудники подразделений по наркоконтролю Минской области пресекли канал поставки психотропных веществ в Беларусь из России, задержана группа оптовых распространителей, изъята крупная партия, сообщили в УВД.

Спецоперация, которая длилась несколько дней, была проведена при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Алмаз" и СОБРа.

"Задержана группа лиц, которые занимались незаконным оборотом наркотиков через сеть Интернет. Пресечен канал поставки особо опасных психотропных веществ на территорию Беларуси из России", — сообщил Sputnik в среду начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома Олег Сильвестрович.

На завершающем этапе спецоперации в течение нескольких дней были задержаны пять человек в Минском районе.

По словам одно из задержанных, в начале июня он привез в Беларусь из России крупную партию психотропов, успел организовать ее распространение. В тайниках возле деревень Бахметовка и Нелидовичи, а также в хозпостройке по месту жительства одного из задержанных хранилось психотропное вещество альфа-PVP — почти 1400 граммов, отметил начальник управления.


С начала года в Беларуси перекрыли 15 каналов наркторафика

В последствии были задержаны еще три жителя Минской области, в функции готовых входила подготовка "товара" для торговцев, которые реализуют дозы потребителям, рассказал Сильвестрович.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий у задержанных изъяты более 16 тысяч белорусских рублей, 10 тысяч долларов США, весы, упаковочный материал, автомобили BMW-318 и Hyundai Tiburon. В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси, подчеркнул начальник управления. Санкция данной статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.


 
 
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Сотрудники подразделений по наркоконтролю Минской области пресекли канал поставки психотропных веществ в Беларусь из России, задержана группа оптовых...
 
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