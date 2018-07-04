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Роналду принял предложение "Ювентуса". Но "Реал" хочет за игрока более 100 млн
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду готов перейти в «Ювентус» в это межсезонье.
33-летний форвард принял предложение туринцев о контракте с зарплатой 30 миллионов евро в год.
Однако руководству «бьянконери» теперь нужно согласовать с королевским клубом сумму сделки. «Юве» предложил 100 миллионов евро, однако «Реал» хочет заработать больше на продаже португальца, пишет
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду готов перейти в «Ювентус» в это межсезонье.
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