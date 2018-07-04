Испорченный отпуск: белорусский оператор аннулировал туры в Египет с 6 июля

Оператор разослал письмо партнерам-агентствам, в котором сообщил, что не в состоянии выполнить обязательства по забронированным турам. Иными словами, аннулировал проданные путевки.





"Нами были предприняты всевозможные меры для сохранения отдыха туристов на отмененных рейсах. Но в связи со сложившимися обстоятельствами мы вынуждены аннулировать все забронированные заявки с вылетом в период с 6 июля и далее", — говорится в письме "Скай Флай Трэвел".





Оператор пообещал вернуть все деньги по аннулированным бронированиям, а также до 6 июля сообщить, каким образом и когда можно будет вернуть эти деньги.





"При необходимости наземное обслуживание может быть сохранено. Для этого необходимо отправить запрос на почту info@sft.by с указанием номера бронирования — для расчета наземного обслуживания.









Приносим свои искренние извинения за причиненные неудобства в сложившейся ситуации", — говорится в сообщении туроператора, который лишь год назад вышел на рынок, однако успел обзавестись собственными чартерами на египетском направлении.





В нынешнем сезоне белорусские туристы не впервые становятся заложниками проблем туркомпаний. В непростой ситуации оказались клиенты российского туроператора "Натали Турс", также свернувшего свои программы, и туристы, купившие путевки на Украине с перелетом от компании Bravo.



