|
Испорченный отпуск: белорусский оператор аннулировал туры в Египет с 6 июля
Туристы, купившие путевки на отдых в Египет у белорусского туроператора "Скай Флай Трэвел", не смогут попасть на курорт, сообщил Республиканский союз туристических организаций.
Оператор разослал письмо партнерам-агентствам, в котором сообщил, что не в состоянии выполнить обязательства по забронированным турам. Иными словами, аннулировал проданные путевки.
"Нами были предприняты всевозможные меры для сохранения отдыха туристов на отмененных рейсах. Но в связи со сложившимися обстоятельствами мы вынуждены аннулировать все забронированные заявки с вылетом в период с 6 июля и далее", — говорится в письме "Скай Флай Трэвел".
Оператор пообещал вернуть все деньги по аннулированным бронированиям, а также до 6 июля сообщить, каким образом и когда можно будет вернуть эти деньги.
"При необходимости наземное обслуживание может быть сохранено. Для этого необходимо отправить запрос на почту info@sft.by с указанием номера бронирования — для расчета наземного обслуживания.
Приносим свои искренние извинения за причиненные неудобства в сложившейся ситуации", — говорится в сообщении туроператора, который лишь год назад вышел на рынок, однако успел обзавестись собственными чартерами на египетском направлении.
В нынешнем сезоне белорусские туристы не впервые становятся заложниками проблем туркомпаний. В непростой ситуации оказались клиенты российского туроператора "Натали Турс", также свернувшего свои программы, и туристы, купившие путевки на Украине с перелетом от компании Bravo.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Туристы, купившие путевки на отдых в Египет у белорусского туроператора "Скай Флай Трэвел", не смогут попасть на курорт, сообщил Республиканский союз туристических...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)