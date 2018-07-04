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Испорченный отпуск: белорусский оператор аннулировал туры в Египет с 6 июля

05.07.2018 16:55 — Разное | Партизан  
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Туристы, купившие путевки на отдых в Египет у белорусского туроператора "Скай Флай Трэвел", не смогут попасть на курорт, сообщил Республиканский союз туристических организаций.

Испорченный отпуск: белорусский оператор аннулировал туры в Египет с 6 июля
Оператор разослал письмо партнерам-агентствам, в котором сообщил, что не в состоянии выполнить обязательства по забронированным турам. Иными словами, аннулировал проданные путевки.

"Нами были предприняты всевозможные меры для сохранения отдыха туристов на отмененных рейсах. Но в связи со сложившимися обстоятельствами мы вынуждены аннулировать все забронированные заявки с вылетом в период с 6 июля и далее", — говорится в письме "Скай Флай Трэвел".

Оператор пообещал вернуть все деньги по аннулированным бронированиям, а также до 6 июля сообщить, каким образом и когда можно будет вернуть эти деньги.

"При необходимости наземное обслуживание может быть сохранено. Для этого необходимо отправить запрос на почту info@sft.by с указанием номера бронирования — для расчета наземного обслуживания.


Приносим свои искренние извинения за причиненные неудобства в сложившейся ситуации", — говорится в сообщении туроператора, который лишь год назад вышел на рынок, однако успел обзавестись собственными чартерами на египетском направлении.

В нынешнем сезоне белорусские туристы не впервые становятся заложниками проблем туркомпаний. В непростой ситуации оказались клиенты российского туроператора "Натали Турс", также свернувшего свои программы, и туристы, купившие путевки на Украине с перелетом от компании Bravo.


 
 
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Туристы, купившие путевки на отдых в Египет у белорусского туроператора "Скай Флай Трэвел", не смогут попасть на курорт, сообщил Республиканский союз туристических...
 
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