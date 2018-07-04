На данный момент в мире остались лишь две особи этого вида, и обе — самки, в то время как популяция родственных им южных белых носорогов насчитывает около 21 тысячи животных.





Команда ученых из разных стран мира решилась на эксперимент. Они использовали генетический материал, собранный перед смертью последнего самца вида, и яйцеклетку самки южного белого носорога для оплодотворения искусственным методом. В результате им впервые удалось вырастить бластоцисту (раннюю стадию развития зародыша) носорога в пробирке.





По словам профессора Томаса Хильдебрандта (Thomas Hildebrandt), существует «очень высокая вероятность», что оплодотворенную яйцеклетку удастся успешно пересадить в суррогатную мать. Он объяснил, что биологи используют технику, неоднократно опробованную на лошадях. В ближайшее время ученые планируют взять яйцеклетки у последних самок северного белого носорога, чтобы создать «генетически чистый» эмбрион.









lenta.ru В 1960 году популяция северных белых носорогов насчитывала 2250 особей. Однако спустя 20 лет в живых остались всего 15 животных. Огромную роль в вымирании сыграли браконьеры: рог животного считается целебным во многих африканских культурах и высоко ценится на черном рынке. Северный белый носорог является вторым по величине наземным животным после слона, пишет



