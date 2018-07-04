В Гомеле на журналистку составили протокол за фоторепортаж из Непала

baj.by . Участковый милиционер посетил ее после возвращения журналистки на родину и составил административный протокол за "незаконное изготовление или распространение продукции СМИ". Когда состоится суд, пока неизвестно, информирует сайт





Фоторепортаж "Пейзажи, от которых захватывает дух.Самые высокие горы в мире глазами гомельчан" появился на сайте "Белсата" 16 мая. В нем Щирякову назвали "корреспонденткой belsat.eu".





"У белорусских милиционеров странная логика: фотографии я делала в Непале в Гималаях, во время восхождения на гору Манаслу, а меня обвиняют, что я, будучи неаккредитованной в Республике Беларусь, осуществляла профессиональную деятельность как журналист зарубежного СМИ, — говорит Лариса Щирякова. — В Непале ко мне претензий не было, а в родной Беларуси появились".