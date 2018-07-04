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В Гомеле на журналистку составили протокол за фоторепортаж из Непала
В Гомеле на журналистку составили протокол за фоторепортаж из... Непала. Милиция обвинила Ларису Щирякову в работе без аккредитации в пользу спутникового телеканала "Белсат".
Участковый милиционер посетил ее после возвращения журналистки на родину и составил административный протокол за "незаконное изготовление или распространение продукции СМИ". Когда состоится суд, пока неизвестно, информирует сайт
Фоторепортаж "Пейзажи, от которых захватывает дух.Самые высокие горы в мире глазами гомельчан" появился на сайте "Белсата" 16 мая. В нем Щирякову назвали "корреспонденткой belsat.eu".
"У белорусских милиционеров странная логика: фотографии я делала в Непале в Гималаях, во время восхождения на гору Манаслу, а меня обвиняют, что я, будучи неаккредитованной в Республике Беларусь, осуществляла профессиональную деятельность как журналист зарубежного СМИ, — говорит Лариса Щирякова. — В Непале ко мне претензий не было, а в родной Беларуси появились".
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В Гомеле на журналистку составили протокол за фоторепортаж из... Непала. Милиция обвинила Ларису Щирякову в работе без аккредитации в пользу спутникового...
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