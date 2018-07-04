БСБ Банк заплатил пеню 5,2 млн за просроченные налоги — 3,5 млн

Случилось это по итогам проверки, которую проводили в банке сотрудники Комитета госконтроля. Отмечается, что налоги были за 2011—2012 годы, а заплатили пеню в 2017 году.





В прошлом году чистая прибыль БСБ Банка снизилась в 1,7 раза — до 7 млн рублей. В июне Нацбанк отозвал у него лицензию на работу с физлицами, которую вернул в августе.