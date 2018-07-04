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БСБ Банк заплатил пеню 5,2 млн за просроченные налоги — 3,5 млн
БСБ Банк заплатил пеню в размере 5,2 млн рублей за просроченные налоги в размере 3,5 млн, информирует портал
Случилось это по итогам проверки, которую проводили в банке сотрудники Комитета госконтроля. Отмечается, что налоги были за 2011—2012 годы, а заплатили пеню в 2017 году.
В прошлом году чистая прибыль БСБ Банка снизилась в 1,7 раза — до 7 млн рублей. В июне Нацбанк отозвал у него лицензию на работу с физлицами, которую вернул в августе.
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БСБ Банк заплатил пеню в размере 5,2 млн рублей за просроченные налоги в размере 3,5 млн, информирует портал tut.by.
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