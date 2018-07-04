Летние месяцы бьют рекорды по числу несостоявшихся поездок за границу





Как сообщили в Государстветвенном пограничном комитете регулярное нарушение — предъявление владельцем испорченного документа. Это вырванные или разрисованные страницы, размытые водой надписи, печати и отметки. Кроме того, среди частых причин сорвавшейся поездки из-за документа — истечение срока его действия. Большинство таких паспортов выявляется у молодоженов. Многие забывают, что новая фамилия — это обязательный повод для замены паспорта по истечении месяца.





21 недействительный паспорт был выявлен пограничниками только за первые выходные июля. В лидерах снова ветхие документы – 13 случаев. 8 просроченных — после замены фамилии.





Всего за июнь пограничники выявили около 200 недействительных документов граждан Беларуси. Размытые фото и штампы, с рисунками, порванные и собственноручно склеенные скотчем – таких более сотни. 80 просроченных, из которых более 30 стали недействительными после перемены фамилии. Около двух десятков паспортов находились в списке утерянных либо украденных документов.









Для того чтобы поездка за границу состоялась Госпогранкомитет рекомендует соблюдать «Правила пересечения границы для граждан Республики Беларусь».