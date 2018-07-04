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Летние месяцы бьют рекорды по числу несостоявшихся поездок за границу
С первых дней лета белорусы все чаще выезжают за границу. Для удачного путешествия, безусловно, нужны и билеты, и путевки, но основным документом все же остается паспорт. Из года в год пограничники встречаются со схожими ситуациями, когда из-за недействительного документа приходится отменять зарубежную поездку.
Летние месяцы бьют рекорды по числу несостоявшихся поездок за границу
Как сообщили в Государстветвенном пограничном комитете регулярное нарушение — предъявление владельцем испорченного документа. Это вырванные или разрисованные страницы, размытые водой надписи, печати и отметки. Кроме того, среди частых причин сорвавшейся поездки из-за документа — истечение срока его действия. Большинство таких паспортов выявляется у молодоженов. Многие забывают, что новая фамилия — это обязательный повод для замены паспорта по истечении месяца.
21 недействительный паспорт был выявлен пограничниками только за первые выходные июля. В лидерах снова ветхие документы – 13 случаев. 8 просроченных — после замены фамилии.
Всего за июнь пограничники выявили около 200 недействительных документов граждан Беларуси. Размытые фото и штампы, с рисунками, порванные и собственноручно склеенные скотчем – таких более сотни. 80 просроченных, из которых более 30 стали недействительными после перемены фамилии. Около двух десятков паспортов находились в списке утерянных либо украденных документов.
Для того чтобы поездка за границу состоялась Госпогранкомитет рекомендует соблюдать «Правила пересечения границы для граждан Республики Беларусь».
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С первых дней лета белорусы все чаще выезжают за границу. Для удачного путешествия, безусловно, нужны и билеты, и путевки, но основным документом все же остается...
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