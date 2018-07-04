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Напомним, 3 июля два активиста Объединенной гражданской партии хотели провести акцию-перформанс на праздновании Дня независимости. Их по административному делу задержали ОМОНовцы, которые не представились.Они доставилив РОВД Октябрьского района. Оттуда Николая с гипертоническим кризом доставили на скорой в больницу. Сейчас он чувствует себя лучше.рассказал Соляник.Он будет в больнице еще восемь-десять дней. 3 июля в больнице дежурили сотрудники РОВД. 4 июля «проведать» его пришли милиционеры. Николай написал заявление о побоях и сегодня отда его судмедэкспертам.А Александра Лаврентьева накануне отпустили из изолятора. За неповиновения ему дали штраф в 5 базовых величин, за «интернет-пикет» - 15 базовых.сообщил активист."Интернет-пикетом" в суде посчитали фотографию, которую активисты разместили в социальной сети, сообщает