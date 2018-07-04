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Ноу-хау от МВД: гродненского активиста судили за "интернет-пикет"
Фото: hrodna.life
Напомним, 3 июля два активиста Объединенной гражданской партии хотели провести акцию-перформанс на праздновании Дня независимости. Их по административному делу задержали ОМОНовцы, которые не представились.
Они доставили Александра Лаврентьева и Николая Соляник в РОВД Октябрьского района. Оттуда Николая с гипертоническим кризом доставили на скорой в больницу. Сейчас он чувствует себя лучше.
"Болят немного кости, но физическая боль — это терпимо. Помяли бока ОМОНовцы, переволновался. Врачи лечат, помогают выйти из этого состояния", - рассказал Соляник.
Он будет в больнице еще восемь-десять дней. 3 июля в больнице дежурили сотрудники РОВД. 4 июля «проведать» его пришли милиционеры. Николай написал заявление о побоях и сегодня отда его судмедэкспертам.
А Александра Лаврентьева накануне отпустили из изолятора. За неповиновения ему дали штраф в 5 базовых величин, за «интернет-пикет» - 15 базовых.
"На суд привезли в 16:55 и вышел из зала суда в 18:40. Всего 20 базовых штрафа", - сообщил активист.
"Интернет-пикетом" в суде посчитали фотографию, которую активисты разместили в социальной сети, сообщает
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Одного из гродненских активистов, задержанных в "день независимости", осудили за неповиновение и "интернет-пикет".
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