|
Ботаник подарил Солодухе кизил во время эфира на СТВ
Новости Беларуси. Сюрприз ожидал певца во время праздничного канала
Аркадий Скуратович, старший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича:
Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:
Аркадий Скуратович:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сюрприз ожидал певца во время праздничного канала «Беларусь навсегда». Аркадий Скуратович, старший научный сотрудник Института...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)