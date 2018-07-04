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Бассейн, коктейль и дневной сон. Медведь залез в чужой дом и отдохнул, как аристократ
Новости США. В штате Калифорния к местному жителю пришел неожиданный гость – медведь. Он искупался в джакузи и выпил коктейль хозяина.
Об этом сообщает Sacramento Bee. Мужчина по имени Марк хотел отдохнуть в жаркий день, но услышал, как на заднем дворе зашелестели ветки.
Оказалось, что на задний двор дома пробрался медведь. Мужчина спрятался, но после увидел, что косолапый лежал в бассейне и выпил коктейль, который Марк приготовил для себя.
Некоторое время животное находилось в горячей ванне – играло с хлорирующей установкой и термометром.
Затем медведю надоело находиться в воде, он выбрался и пропал из поле зрения хозяина дома. Но ненадолго – «гость» вернулся к бассейну, опрокинул бокал и начал лакать пролившийся коктейль.
Затем косолапый уснул на дереве.
Марк:
В конце концов медведь ушел. Марк назвал произошедшее – «интересной пятницей».
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Новости США. В штате Калифорния к местному жителю пришел неожиданный гость – медведь. Он искупался в джакузи и выпил коктейль хозяина. Об этом сообщает Sacramento Bee....
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