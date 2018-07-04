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«Там не только виноград, там и калина, и смородина»: Солодуха рассказал, что растёт на его участке
Новости Беларуси. О том, что выращивает Солодуха, стало известно во время праздничного канала
У Вас такой хороший приусадебный участок. Зреет ли там виноград?
Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:
Вы всё время практически в кадре, вы везде. А когда же на участке? Это же надо копать, поливать.
Александр Солодуха:
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Новости Беларуси. О том, что выращивает Солодуха, стало известно во время праздничного канала «Беларусь навсегда». У Вас такой хороший приусадебный участок. Зреет...
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