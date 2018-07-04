«Минскпроект» о реконструкции театра музкомедии: «Пока однозначно концепция не определена»

Новости Беларуси. Какие проекты сейчас в разработке, рассказали во время праздничного канала «Беларусь навсегда» .

Виталий Зизов, директор УП «Минскпроект»:

В ближайшее время появится театр музкомедии – объект реконструкции будет. Пока однозначно концепция не определена. Но, как только согласуют эскизные решения какие-то, мы сразу подключимся.