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«Минскпроект» о реконструкции театра музкомедии: «Пока однозначно концепция не определена»
Новости Беларуси. Какие проекты сейчас в разработке, рассказали во время праздничного канала
Виталий Зизов, директор УП «Минскпроект»:
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Новости Беларуси. Какие проекты сейчас в разработке, рассказали во время праздничного канала «Беларусь навсегда». Виталий Зизов, директор УП «Минскпроект»:В...
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