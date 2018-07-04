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Павел Лис об электронных дипломах: «Подлинность подтверждаться будет цепочками, которые создаёт блокчейн»
Новости Беларуси. О новых технологиях рассказали во время праздничного канала
Павел Лис, директор главного информационно-аналитического центра Министерства образования Республики Беларусь:
В образовании мы разрабатываем решение для подтверждения подлинности дипломов. Документы об образовании будут электронными, подлинность их подтверждаться будет, как раз-таки, этими цепочками, которые создаёт блокчейн.
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Павел Лис об электронных дипломах: «Подлинность подтверждаться будет цепочками, которые создаёт блокчейн»
Новости Беларуси. О новых технологиях рассказали во время праздничного канала «Беларусь навсегда». Павел Лис, директор главного информационно-аналитического...
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