|
Президент Беларуси вручил лучшим военным генеральские погоны
Новости Беларуси. Нескольким офицерам 5 июля вручены генеральские погоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Генерал-майорами милиции стали начальник УВД Витебского облисполкома Иван Кубраков и начальник УВД Брестского облисполкома Александр Астрейко. Такое же воинское звание присвоено Андрею Федину – заместителю начальника вооружения Вооруженных Сил – начальнику штаба вооружения.
В звании генерал-майора теперь и первый замначальника тыла Вооруженных Сил – начальник штаба тыла Александр Панфёров и начальник Минского суворовского училища Александр Науменко. Андрей Ковальчук – начальник Гродненской региональной таможни получил персональное звание – государственный советник таможенной службы III ранга.
Александр Астрейко, генерал-майор милиции, начальник УВД Брестского облисполкома:
Андрей Ковальчук, государственный советник таможенной службы III ранга, начальник Гродненской региональной таможни:
Многие из присутствующих 5 июля в зале принимали участие в военном параде в честь Дня Независимости. Александр Лукашенко назвал нынешний парад – лучшим в истории суверенной Беларуси. Президент поблагодарил всех, кто принимал участие в его организации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Нескольким офицерам 5 июля вручены генеральские погоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: В мире наблюдается...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)