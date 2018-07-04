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Современное вооружение белорусской армии продемонстрировали представителям ОБСЕ
Новости Беларуси. Белорусскую военную технику оценили и представители государств–участников ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске в эти дни представители 19 государств Организации по безопасности и сотрудничестве в Европе. 5 июля в 120-ой механизированной бригаде иностранные специалисты детально ознакомились с новыми образцами отечественного вооружения. Им показали реактивную систему залпового огня «Полонез» и миномет «Нона М1».
Андрей Царик, начальник управления верификации Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси:
Габор Ач, заместитель начальника верификационного отдела Вооруженных Сил Венгрии:
Участники ОБСЕ ежегодно обмениваются информацией о военных силах, планировании в области обороны и военных бюджетах. К этому обязывают положения Венского договора.
Белорусские специалисты также посещают с инспекциями иностранные государства. В 2017 году это были Германия и Словения.
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Новости Беларуси. Белорусскую военную технику оценили и представители государств–участников ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске в эти...
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