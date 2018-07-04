ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Современное вооружение белорусской армии продемонстрировали представителям ОБСЕ

05.07.2018 16:47 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Белорусскую военную технику оценили и представители государств–участников ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Современное вооружение белорусской армии продемонстрировали представителям ОБСЕ

В Минске в эти дни представители 19 государств Организации по безопасности и сотрудничестве в Европе. 5 июля в 120-ой механизированной бригаде иностранные специалисты детально ознакомились с новыми образцами отечественного вооружения. Им показали реактивную систему залпового огня «Полонез» и миномет «Нона М1».

Современное вооружение белорусской армии продемонстрировали представителям ОБСЕ

Андрей Царик, начальник управления верификации Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси:
Будет представлена практическая база при переводе из походного положения в боевое обоих образцов. Также будет предоставлена возможность посмотреть кабины для расчеты системы «Полонез». Я считаю, что будет предоставлена возможность, чтобы наши наблюдатели полностью оценили возможность данной системы.

Современное вооружение белорусской армии продемонстрировали представителям ОБСЕ

Габор Ач, заместитель начальника верификационного отдела Вооруженных Сил Венгрии:
Моя задача в данном случае – это собрать мнения участников от имени этих 38 представителей. Сказать принимающей стороне, что и как мы видели.
Современное вооружение белорусской армии продемонстрировали представителям ОБСЕ

Участники ОБСЕ ежегодно обмениваются информацией о военных силах, планировании в области обороны и военных бюджетах. К этому обязывают положения Венского договора.

Современное вооружение белорусской армии продемонстрировали представителям ОБСЕ

Белорусские специалисты также посещают с инспекциями иностранные государства. В 2017 году это были Германия и Словения.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусскую военную технику оценили и представители государств–участников ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  В Минске в эти...
 
Новости дня
Новости разные
 
​В День Независимости в Минске появились на свет 48 детей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика