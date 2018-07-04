Названые самые популярные приложения для iPhone всех времен

10 июля магазину приложений App Store компании Apple исполнится десять лет — открытие площадки состоялось в 2008 году. Компания App Annie опубликовала исследование, в котором рассказывает о самых популярных приложениях для iOS за все время существования магазина, пишет PhoneArena .





По количеству загрузок приложений за время существования магазина лидирует США (40,1 миллиарда загрузок). На втором месте — Китай (39,9 миллиарда), на третьем — Япония (9,5 миллиона). Россия оказалась на пятой строчке с результатом в 4,5 миллиарда загрузок.

В топ-3 стран по количеству денег, затраченных на приложения, также составляют США, Китай и Япония (соответственно 36, 27,7 и 25,2 миллиарда долларов). России и других стран постсоветского пространства в топ-10 не оказалось.

Первые три позиции по количеству скачиваний в разделе «игры» достались Candy Crush Saga, Subway Surfers и Fruit Ninja. При этом больше всего денег пользователи тратили в Clash of Clans, Candy Crush Saga и Monster Strike.





Среди других приложений топ-3 по скачиваниям составляют Facebook, Facebook Messenger и YouTube. Больше всего платежей внутри приложений пользователи оставляют в программах, действующих по принципу платной подписки: в первую тройку входят Netflix, Spotify и Pandora Radio.

Представители App Annie также рассказали о самых популярных и приносящих доход программах по годам. Например, в лидерах по скачиваниям в 2010 году было приложение Talking Tom Cat, а по показателю потребительских расходов — Document To Go. В 2014 году больше всего скачивали Facebook Messenger, а в 2018 первую строчку заняло приложение Tik Tok.

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