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Представители молодежи Кировщины приняли участие в Дне вышиванки в Минске

05.07.2018 — Разное | Кировец  
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Представители молодежи Кировщины приняли участие в Дне вышиванки в Минске

Представители молодежи Кировщины приняли участие в Дне вышиванки в Минске

В канун Дня Независимости в Минске возле Дворца Спорта отмечали День вышиванки. Торжественная церемония открытия праздника началась с эстафеты «Арт-фолк», которая представляла собой концертную программу, состоящую из номеров творческих коллективов, популярных эстрадных исполнителей из областей и г.Минска. Участие в мероприятии приняли члены Кировской районной организации ОО «БРСМ». Об этом рассказал и.о. первого секретаря РК Олег Бойко.

На основной площадке, отметил он, развернулась масштабная интерактивная экспозиция «Фолк-кірмаш», где каждая область презентовала свои оригинальные зарисовки, отражающие фольклор региона: обряды, костюмы, игры, быт, народные промыслы. Многие гости пришли на праздник в одежде с национальным орнаментом. Они также смогли отведать разнообразные блюда белорусской кухни.

В рамках программы состоялась акция «Гэта НАША». Участники праздника получили ленточки с национальной вышивкой, было создано коллективное панно, проведен флешмоб «Славянскія матывы», стрит-арт «Родныя ўзоры» и фотосессия в вышиванках.

Выставку Могилевской области посетили Министр культуры Республики Беларусь Юрий Бондарь и первый секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ» Дмитрий Воронюк. Гости ознакомились с видеоматериалом и буклетами о Жиличском дворцово-парковом ансамбле.

Действовал орнаментальный боди-арт-салон, площадки народных игр, конкурс «Азбука вышыванкі» и множество других развлечений. На  выставке-продаже «Красуйся, горад майстроў!» любой желающий мог приобрести изделия мастеров народных промыслов и декоративно-прикладного искусства, посетить мастер-классы по народным промыслам. Участников праздника порадовало дефиле моделей в костюмах с элементами вышиванки от белорусских дизайнеров, интерес вызвали рыцарские турниры за звание «Адважны рыцар».

Заключительным мероприятием стала дискотека Disсo-folк «Вышыванка.by» и творческий конкурс «Битва диджеев» с участием представителей всех регионов страны и г.Минска, звезд белорусской эстрады.

 

 
Теги: Минск
 
 
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В канун Дня Независимости в Минске возле Дворца Спорта отмечали День вышиванки. Торжественная церемония открытия праздника началась с эстафеты...
 
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