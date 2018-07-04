Прощай, лицей! В филиале ЖГСХК «Кировский профессиональный лицей» прошел выпускной





Для 83-х учащихся филиала ЖГСХК «Кировский профессиональный лицей» минувший учебный год стал заключительным: за плечами — три курса обучения, во время которых молодые люди постигали азы профессии, осваивали необходимые навыки, заводили друзей, развивали и проявляли свои таланты. Завершающим аккордом стал выпускной — волнительное и долгожданное событие, которое надолго останется в памяти у каждого.

На мероприятии присутствовали почетные гости: председатель райкома профсоюза работников АПК Виктор Ставер и настоятель Свято-Покровского храма г.Кировска протоиерей Дмитрий Первий.







Выпускники в этот день получили дипломы о среднем профессиональном образовании по специальностям «Техническое обеспечение сельскохозяйственных работ», «Производство продукции животноводства», «Эксплуатация и ремонт автомобилей», «Техническое обеспечение дорожно-строительных и мелиоративных работ», «Технология сварочных работ», «Торговое дело», «Производство продукции растениеводства».



Насыщенная и яркая концертная программа, подготовленная самими ребятами радовала всех присутствующих в зале — на праздник пришли родные и близкие виновников торжества, преподаватели. Танцевальный номер, песни и стихи про родной лицей, звучавшие со сцены, никого не оставляли равнодушными.







Творческие номера сменялись официальной частью. Первыми на сцену были приглашены учащиеся, которые из рук заведующего филиалом Франи Старовойтовой получили дипломы с отличием за высокие показатели в учебной и практической деятельности. Это Виктория Ильинчик, Евгений Кириллов, Дмитрий Котиков, Александр Моисеенко, Павел Вишневский, Александр Кононенко, Александр Левченко. Успехи детей — это, прежде всего, заслуга их родителей, и за это благодарственные письма получили мамы и папы выпускников.



Со словами поздравлений выступил протоиерей Дмитрий Первий, который отметил, что каждый человек — сам кузнец своего счастья, и главное в жизни — существовать в мире и согласии со своими родными и близкими, быть хорошими людьми, накапливать багаж знаний и правильно его применять. Продолжил напутствие Виктор Ставер, который вручил благодарственные письма райкома профсоюза работников АПК учащимся за хорошую учебу и успехи во время проведения сельскохозяйственных работ.



Активное участие в общественной, культурно-массовой жизни лицея и спортивные достижения выпускников были отмечены благодарственными письмами, которые вручила ребятам заместитель по воспитательной части Жанна Каранкевич. Среди них Иван Осипов, Шабулдаев Денис, Ирина Липницкая, Мария Тихонова, Виктор Богданов, Александр Кононов, Евгений Равенков, Иван Стоянович и др.

Теплые и трогательные слова благодарности прозвучали в адрес кураторов и мастеров производственного обучения. От имени выпускников выступила Виктория Ильинчик, со стороны родителей — Светлана Липницкая.



Было что сказать и самим преподавателям, которые за эти несколько лет очень привязались к своим воспитанникам. Галина Иванова кроме всего прочего пожелала учащимся всегда оставаться хорошими людьми, а Галина Лось посвятила героям праздника стихотворение собственного сочинения.

Получив дипломы, ребята совсем скоро вступят во взрослую жизнь, придут на работу в организации и предприятия района, некоторые продолжат обучение, но каждый из них еще не раз вспомнит лицей и преподавателей, которые дали им путевку в жизнь.

Юлия ЗАВИШЕВА.

Фото Максима МИКЕШИНА