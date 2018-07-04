Международный байкерский фестиваль пройдет 12—15 июля в Лунинецком районе

Международный байкерский фестиваль пройдет с 12 по 15 июля на берегу озера Шальное, вблизи деревни Обруб Лунинецкого района. Как сообщили корреспонденту Onliner.by организаторы, ожидается прибытие 4 тыс. гостей из разных стран — Беларуси, Германии, Латвии, Литвы, Польши, России, Шотландии.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56976.php

Читать полностью в источнике с фото:





— Наш фестиваль проходит в некоммерческом формате: мы не берем с байкеров денег — въезд на мотоциклах абсолютно бесплатный. Такое же мероприятие проводилось и в прошлом году, тот фестиваль удался. В этот раз мы намерены провести его с еще большим размахом, — отметили организаторы из мотоклуба «Шалёныя секачы МСС Беларусь».

В рамках мероприятия состоится масштабный концерт. Среди исполнителей «Крамбамбуля», ASDS (кавер AC/DC, Украина), Иван Ворон (трибьют группы «Ария», Украина), Ян Женчак (Минск), «Черный вторник» (кавер группы «Сектор Газа», РФ), а также The Gonzz, Родник, Бан Жвирба, BisBand, М-Band, «Скарлетт», SmolKids и другие.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56976.php

Читать полностью в источнике с фото:





Кроме того, гостей ожидают различные конкурсы, фаер-шоу, пенная дискотека, в палаточном городке будет работать детская площадка, а также кинотеатр под открытым небом, тату-салон, фуд-зона и так далее.

— Помимо этого, пройдет парад байков. Колонной участники проедут в Лунинец, где в центре города с программой мотофристайла выступит стантрайдер Дмитрий Труханович. Мы ожидаем также, что к нам присоединятся грузовики МАЗ — участники ралли «Дакар», — рассказали организаторы фестиваля.

Въезд на фестиваль на мотоциклах бесплатный, для остальных гостей цена входного билета составит 20 рублей на все 4 дня (можно будет покидать площадку и снова туда возвращаться).