ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Международный байкерский фестиваль пройдет 12—15 июля в Лунинецком районе

05.07.2018 17:58 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Международный байкерский фестиваль пройдет с 12 по 15 июля на берегу озера Шальное, вблизи деревни Обруб Лунинецкого района. Как сообщили корреспонденту Onliner.by организаторы, ожидается прибытие 4 тыс. гостей из разных стран — Беларуси, Германии, Латвии, Литвы, Польши, России, Шотландии.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56976.php

Международный байкерский фестиваль пройдет 12—15 июля в Лунинецком районе

— Наш фестиваль проходит в некоммерческом формате: мы не берем с байкеров денег — въезд на мотоциклах абсолютно бесплатный. Такое же мероприятие проводилось и в прошлом году, тот фестиваль удался. В этот раз мы намерены провести его с еще большим размахом, — отметили организаторы из мотоклуба «Шалёныя секачы МСС Беларусь».

В рамках мероприятия состоится масштабный концерт. Среди исполнителей «Крамбамбуля», ASDS (кавер AC/DC, Украина), Иван Ворон (трибьют группы «Ария», Украина), Ян Женчак (Минск), «Черный вторник» (кавер группы «Сектор Газа», РФ), а также The Gonzz, Родник, Бан Жвирба, BisBand, М-Band, «Скарлетт», SmolKids и другие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56976.php

Международный байкерский фестиваль пройдет 12—15 июля в Лунинецком районе

Кроме того, гостей ожидают различные конкурсы, фаер-шоу, пенная дискотека, в палаточном городке будет работать детская площадка, а также кинотеатр под открытым небом, тату-салон, фуд-зона и так далее.

— Помимо этого, пройдет парад байков. Колонной участники проедут в Лунинец, где в центре города с программой мотофристайла выступит стантрайдер Дмитрий Труханович. Мы ожидаем также, что к нам присоединятся грузовики МАЗ — участники ралли «Дакар», — рассказали организаторы фестиваля.

Въезд на фестиваль на мотоциклах бесплатный, для остальных гостей цена входного билета составит 20 рублей на все 4 дня (можно будет покидать площадку и снова туда возвращаться).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный байкерский фестиваль пройдет с 12 по 15 июля на берегу озера Шальное, вблизи деревни Обруб Лунинецкого района. Как сообщили корреспонденту Onliner.by...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прощай, лицей! В филиале ЖГСХК «Кировский профессиональный лицей» прошел выпускной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика