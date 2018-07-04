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Российский журналист возмущен: гаишники остановили его на выезде с Беларуси и оштрафовали сразу за 8 превышений скорости
05.07.2018 17:58 — Разное | Виртуальный Брест
Журналист московского издания «Новые известия»
«Выезжая в начале июня в Беларусь, я специально посмотрел форумы автолюбителей, где бывалые ездоки прямым текстом сообщали: гонять в соседнем государстве можете как душе угодно, поскольку штрафы с видеокамер в Россию не приходят, — они, мол, только для местных. Тем более что ездить по трассе, ведущей в Европу, одно удовольствие. В отличие от российского участка дороги Москва — Брест, на белорусском — огромная разделительная полоса и широкие обочины. Не дорога, а взлетная полоса, на которой и 180 км в час кажутся вовсе не безграничным риском!» — пишет журналист Сергей Львов.
Львова удивило, что платить нужно в белорусских рублях или банковской карточкой. Русские рубли и другую валюту у него не приняли.
Причем, отмечает он, вместе с ним за штрафы остановили еще нескольких водителей. По словам журналиста, с некоторых водителей требовали деньги за нарушения, которые накопились за последние несколько лет транзитных поездок через Беларусь.
Также журналист удивился: почему это его не предупредили о таком сюрприз при въезде в страну? И развел конспирологию: по его мнению, есть и политические предпосылки.
«Известно, что «батька» Лукашенко всерьез обиделся за незаконные пограничные посты на въезде в Россию. Не исключено, что проверка российских машин на штрафы — ответная мера из Минска», — пишет Львов.
Мобильный пункт контроля оплаты на трассе М1 начал свою работу еще в конце 2017 года, рассказали «Нашей Ниве» в компании «Безопасные дороги», которая занимается системой фотофиксации нарушений.
Точки контроля оплаты работают во всех областях страны, на основных транспортных потоках, где движутся гости Беларуси, находятся они там по решению ГАИ.
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Российский журналист возмущен: гаишники остановили его на выезде с Беларуси и оштрафовали сразу за 8 превышений скорости
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