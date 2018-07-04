Российский журналист возмущен: гаишники остановили его на выезде с Беларуси и оштрафовали сразу за 8 превышений скорости

Журналист московского издания «Новые известия» обиделся на белорусов: мол, русских «обувают» на границе. А причиной стало всего лишь требование выплатить перед выездом из страны штрафы за превышение скорости.





«Выезжая в начале июня в Беларусь, я специально посмотрел форумы автолюбителей, где бывалые ездоки прямым текстом сообщали: гонять в соседнем государстве можете как душе угодно, поскольку штрафы с видеокамер в Россию не приходят, — они, мол, только для местных. Тем более что ездить по трассе, ведущей в Европу, одно удовольствие. В отличие от российского участка дороги Москва — Брест, на белорусском — огромная разделительная полоса и широкие обочины. Не дорога, а взлетная полоса, на которой и 180 км в час кажутся вовсе не безграничным риском!» — пишет журналист Сергей Львов.

Вот только «погонять как душе угодно» без последствий не удалось. В 500 метрах от границы машину Львова остановили гаишники и попросили оплатить нарушения, которые попали на видеокамеры. Их за три дня у россиянина набралось аж 8, в общей сложности на 243 белорусских рубля.

Львова удивило, что платить нужно в белорусских рублях или банковской карточкой. Русские рубли и другую валюту у него не приняли.

Причем, отмечает он, вместе с ним за штрафы остановили еще нескольких водителей. По словам журналиста, с некоторых водителей требовали деньги за нарушения, которые накопились за последние несколько лет транзитных поездок через Беларусь.

Также журналист удивился: почему это его не предупредили о таком сюрприз при въезде в страну? И развел конспирологию: по его мнению, есть и политические предпосылки.

«Известно, что «батька» Лукашенко всерьез обиделся за незаконные пограничные посты на въезде в Россию. Не исключено, что проверка российских машин на штрафы — ответная мера из Минска», — пишет Львов.

В ГАИ Витебской области говорят, что ничего удивительного нет. По такой системе работа идет уже давно. Если на камеру попадает машина, на которой есть нарушения, через пару сотен метров ее останавливают и попросят оплатить штрафы. Правда, гаишники не смогли ответить, что будет с водителем, у которого вдруг не хватит денег на оплату.

Мобильный пункт контроля оплаты на трассе М1 начал свою работу еще в конце 2017 года, рассказали «Нашей Ниве» в компании «Безопасные дороги», которая занимается системой фотофиксации нарушений.

Точки контроля оплаты работают во всех областях страны, на основных транспортных потоках, где движутся гости Беларуси, находятся они там по решению ГАИ.

Мобильный пункт пока что только один на всю страну, он и стоит на М1. Как долго он будет там находиться, решать также гаишникам.