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Где в Бресте планово будут отключать электроэнергию 6 июля
05.07.2018 17:58 — Разное | Виртуальный Брест
Брестский городской РЭС приносит свои извинения за причиненные неудобства и информирует.
06.07.2018 с 09.30 до 15.00 будут проводиться плановые ремонтные работы на линии с отключением потребителей, проживающих на ул. Толстого 21-33, 38-46; пер.2-й Минский 26, ул. Шолохова 1/1-27, 2-26; ул. Войкова 1-13,2-10; ул. Пушкинская 108-128, 73-85; ул. Тургенева 3, 4.
06.07.2018 с 09.00 до 11.00 будут проводиться плановые ремонтные работы на линии с отключением потребителей, проживающих на ул. Советская 51-59; ул. Гоголя 45-51; Площадь Свободы 2-18/1.
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Брестский городской РЭС приносит свои извинения за причиненные неудобства и информирует. 06.07.2018 с 09.30 до 15.00 будут проводиться плановые ремонтные работы на линии...
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