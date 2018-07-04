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Мощный взрыв на АЗС в Кыргызстане уничтожил 10 машин и два строения, пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в результате взрыва на АЗС в Кыргызстане. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.
Инцидент произошел вечером 4 июля на границе Кыргызстана и Таджикистана. По предварительным данным, взрыв на заправке произошел после воспламенения автомобиля со сжиженным газом.
В результате происшествия пострадали четыре человека — один житель Кыргызстана и три гражданина Таджикистана. Огонь также уничтожил автозаправочную станцию, административное здание АЗС и десять автомобилей — пять фур, два газовоза, два микроавтобуса и легковушка.
В тушении пожара участвовали пожарные расчеты из Кыргызстана и Таджикистана. Полностью справиться с огнем удалось лишь утром 5 июля.
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В тушении пожара участвовали пожарные расчеты из Кыргызстана и Таджикистана. Полностью справиться с огнем удалось лишь утром 5 июля.
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