﻿ Suzuki в подробностях рассказала о новом Jimny. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Suzuki в подробностях рассказала о новом Jimny

05.07.2018 17:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Первая порция информации о новом поколении Suzuki Jimny появилась еще в июне, а теперь японцы обнародовали характеристики внедорожника в исполнении для европейского рынка.


Напомним, что четвертое поколение Jimny сохранило конструкцию с рамой лестничного типа, неразрезными мостами, подключаемым полным приводом и понижающей передачей в раздаточной коробке. Габариты практически не изменились: в длину новый Jimny насчитывает 3645 мм (с учетом запаски на задней двери), автомобиль немного прибавил вширь (1645 мм) и стал чуть выше (1725 мм). Колесная база, как и у предшественника — 2,25 м. Зато стал больше дорожный просвет (210 мм), а заявленные углы въезда и съезда равны 37 и 49 градусам соответственно.


В угловатом салоне нового Jimny полностью переделана передняя панель, в центре которой прописался 7-дюймовый сенсорный экран мультимедиа-системы. C поднятыми задними сиденьями объем багажника составляет 85 л, но если их сложить, то речь идет о 830 л полезного объема — хотя это лишь на 14 л больше по сравнению с моделью прежней генерации.


У японский версии Jimny под капотом останется 660-кубовый моторчик мощностью 64 лошадиные силы (на местном рынке модель попадает в категорию кей-каров), для Европы же подтверждена новая 1,5-литровая атмосферная «четверка» K15B взамен прежнего агрегата объемом 1,3 л. Она развивает 100 лошадиных сил и 130 Нм крутящего момента. Новый Jimny сохранил прежний выбор коробок передач — 5-ступенчатая «механика» либо 4-ступенчатый «автомат».


Новый Jimny уже появился в японской продаже, в Европе и на рынке ТС внедорожник ожидается в начале следующего года.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый Jimny уже появился в японской продаже, в Европе и на рынке ТС внедорожник ожидается в начале следующего года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Летние месяцы бьют рекорды по числу несостоявшихся поездок за границу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика