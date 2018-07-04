Suzuki в подробностях рассказала о новом Jimny

Первая порция информации о новом поколении Suzuki Jimny появилась еще в июне , а теперь японцы обнародовали характеристики внедорожника в исполнении для европейского рынка.





Напомним, что четвертое поколение Jimny сохранило конструкцию с рамой лестничного типа, неразрезными мостами, подключаемым полным приводом и понижающей передачей в раздаточной коробке. Габариты практически не изменились: в длину новый Jimny насчитывает 3645 мм (с учетом запаски на задней двери), автомобиль немного прибавил вширь (1645 мм) и стал чуть выше (1725 мм). Колесная база, как и у предшественника — 2,25 м. Зато стал больше дорожный просвет (210 мм), а заявленные углы въезда и съезда равны 37 и 49 градусам соответственно.





В угловатом салоне нового Jimny полностью переделана передняя панель, в центре которой прописался 7-дюймовый сенсорный экран мультимедиа-системы. C поднятыми задними сиденьями объем багажника составляет 85 л, но если их сложить, то речь идет о 830 л полезного объема — хотя это лишь на 14 л больше по сравнению с моделью прежней генерации.





У японский версии Jimny под капотом останется 660-кубовый моторчик мощностью 64 лошадиные силы (на местном рынке модель попадает в категорию кей-каров), для Европы же подтверждена новая 1,5-литровая атмосферная «четверка» K15B взамен прежнего агрегата объемом 1,3 л. Она развивает 100 лошадиных сил и 130 Нм крутящего момента. Новый Jimny сохранил прежний выбор коробок передач — 5-ступенчатая «механика» либо 4-ступенчатый «автомат».





Новый Jimny уже появился в японской продаже, в Европе и на рынке ТС внедорожник ожидается в начале следующего года.