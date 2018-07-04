Правительственная группа Беларуси во главе с первым заместителем премьер-министра Василием Матюшевским 6-7 июля совершит рабочий визит в Болгарию для участия в саммите правительств Центральной и Восточной Европы и Китая в формате "16+1", сообщили в пресс-службе Совмина в четверг.

"Во время визита в Софии первый вице-премьер встретится с председателем правительства Сербии Аной Брнабич, а также примет участие в саммите глав правительств Центральной и Восточной Европы и Китая в формате "16+1", - говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства.

Кроме того, В.Матюшевский посетит выставку достижений сотрудничества государств Центральной и Восточной Европы с Китаем, примет участие в открытии бизнес-форума стран-участниц формата сотрудничества "16+1" и в пленарном заседании глав правительств стран "16+1".

На полях саммита у первого вице-премьера запланированы также двусторонние встречи.

Формат сотрудничества "16+1" был инициирован Китаем в 2012 году. Его цель - активизация взаимодействия КНР со странами Центральной и Восточной Европы. К настоящему времени стороны провели шесть саммитов.

В последние три года Китай активно привлекает к участию в формате "16+1" наблюдателей - Австрию, Грецию, Беларусь, ЕС, ЕБРР.

Беларусь уже дважды принимала участие в саммитах "16+1": в 2016 году в Риге и в 2017 году в Будапеште. В Будапештских директивах, принятых по итогам саммита, был закреплен статус Беларуси как наблюдателя формата.