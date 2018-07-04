﻿ ЕС продлил экономические санкции в отношении России еще на шесть месяцев. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЕС продлил экономические санкции в отношении России еще на шесть месяцев

05.07.2018 17:13 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

овет Европейского союза в четверг объявил о продлении экономических санкций в отношении России еще на полгода.

"5 июля 2018 года Совет Евросоюза продлил до 31 января 2019 года экономические санкции, целью которых являются отдельные сектора российской экономики", - говорится в заявлении Совета ЕС.

Согласно заявлению, Совет ЕС единогласно и в письменной форме принял решение о продлении санкций в соответствии с правилами, предусмотренными для таких решений.

"Эти меры направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов, а также против сферы продукции двойного назначения. Первоначально они были введены 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на действия России по дестабилизации ситуации на Украине, а затем были усилены в сентябре 2014 года", - отмечается в заявлении.

Экономические санкции включают:

- ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для 5 российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний;

- экспортный и импортный запрет на торговлю оружием;

- введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии;

- ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

Официальное решение об очередном продлении ограничительных мер последовало за политической договоренностью лидеров стран ЕС на саммите Евросоюза 28 июня по итогам доклада канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о состоянии выполнения минских соглашений по украинскому урегулированию.

19 марта 2015 года Европейский совет связал срок действия санкций с полным выполнением минских соглашений.

 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
овет Европейского союза в четверг объявил о продлении экономических санкций в отношении России еще на полгода. "5 июля 2018 года Совет Евросоюза продлил до 31 января...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент Беларуси вручил лучшим военным генеральские погоны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика